Гашек об игре в России: «Мы в какой-то степени служили пропаганде. Я не был настолько образован, чтобы тогда понять, куда движется страна»
Доминик Гашек рассказал, жалеет ли о том, что выступал в России.
В сезоне-2010/11 вратарь защищал ворота московского «Спартака».
– Вы сожалеете о том, что играли в России?
– Возможно, это кого-то настораживало, были активисты, например, в Европе. Но я немного оправдаюсь: Доминик Гашек не был настолько образован, чтобы уже тогда понять, куда движется Россия.
– Оглядываясь назад, вы не жалеете, что играли в России?
– Мы, безусловно, в какой-то степени служили этой пропаганде. Конечно, если бы я был умнее, если бы я был более образован, если бы наши политики объяснили нам это тогда и лучше установили правила...
Только в 2014 году, после ситуации в Крыму, я начал осознавать это, – приводит слова бывшего вратаря «Спартака», сборной Чехии и клубов НХЛ Гашека Seznam Zprávy.
Ничего не осознавал играя в России.
Вот это просто сразило наповал.