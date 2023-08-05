Гашек об игре в России: «Мы в какой-то степени служили пропаганде. Я не был настолько образован, чтобы тогда понять, куда движется страна»

Теги Спартак Доминик Гашек КХЛ Политика Хоккей

Доминик Гашек рассказал, жалеет ли о том, что выступал в России.

В сезоне-2010/11 вратарь защищал ворота московского «Спартака».

– Вы сожалеете о том, что играли в России?

– Возможно, это кого-то настораживало, были активисты, например, в Европе. Но я немного оправдаюсь: Доминик Гашек не был настолько образован, чтобы уже тогда понять, куда движется Россия.

– Оглядываясь назад, вы не жалеете, что играли в России?

– Мы, безусловно, в какой-то степени служили этой пропаганде. Конечно, если бы я был умнее, если бы я был более образован, если бы наши политики объяснили нам это тогда и лучше установили правила...

Только в 2014 году, после ситуации в Крыму, я начал осознавать это, – приводит слова бывшего вратаря «Спартака», сборной Чехии и клубов НХЛ Гашека Seznam Zprávy.

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74 комментария

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Так и запишем, маразм Гашека начался в 2014.
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А сейчас прям образование из всех щелей прет
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Если бы ты бы умнее, то молчал бы как минимум
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Он же тупо набивает политические очки...Сам говорил что хочет в президенты Чехии.
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Ответ Даша Тихонова
Он же тупо набивает политические очки...Сам говорил что хочет в президенты Чехии.
Как стать президентом Чехии не привлекая внимания санитаров
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То есть когда перестали платить деньги - резко образованным стал?
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Кто-нибудь сможет внятно объяснить как 46 игр Гашека за Спартак в КХЛ служили "российской пропаганде"??? Конечно здравому человеку логику гашекоподобных не понять, но мало ли - вдруг тут есть, кто умеет переводить с гашинского на человеческий, а то мне очень интересно
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Возвращай деньги тогда, заработанные в России, раз ты жалеешь.
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Гашек себя все больше под лед забивает. Кажется уже - ну уймись, ну наговорил бреда, ну хватит. Нет, продолжает… на внутреннюю аудиторию эта ахинея хорошо работает
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Если следовать логике Гашека, то мы имеем пример того, когда образование у отдельно взятого гражданина с годами ухудшается.
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Главное, что посчитать нули в контракте образования хватило.
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Если б наши политики нам все объяснили и установили правила))))
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Ответ Александр Беляков
Не смотрю хоккей , специалисты подскажите пожалуйста , этому персонажу разрешали играть без шлема?
Он единственный в НХЛ в тот период играл в шлеме старого советского образца, придуманным ещё в 70-80 Третьяком) Вот так любил советское прошлое)
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Опять мнение этого клоуна тут...
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Мальчик Доминик.45 годиков.
Ничего не осознавал играя в России.
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Зато сейчас достаточно жаден, чтобы избавиться от русских денег
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"если бы наши политики объяснили нам это тогда и лучше установили правила..."

Вот это просто сразило наповал.
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Вообще то по статистике люди с возрастом тупеют, то есть гашек до 2014 года был ещё умным😂
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Ответ Tima_Milan
не парься Доми, никто не понимал тогда
Вы сейчас можете этим сообщением разозлить парня по имени Тай. И вам будет бобо. Гашека так никто никогда не называл.
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Ну играл это громко сказано, так доигрывал. Хотя вратарь великий, че уж тут, но человек - с мусорным ведром на голове, к сожалению.
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Ответ a2wai
Так и запишем, маразм Гашека начался в 2014.
Как тут принято говорить, прямая дорога в депутаты, европарламента
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Ответ Фарид Алекперов
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Что за правда-то?
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Я не понимаю: за чем его бред на спортивном сайте?
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Закапывает себя ещё глубже
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А теперь типа профессор))) посмотрим как лет через 10 про Украину запоет.
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