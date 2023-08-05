Доминик Гашек: «Сделаю все, чтобы заставить НХЛ заплатить миллиарды Украине. Не собираюсь извиняться перед боссами лиги»

Теги Гэри Беттмэн Доминик Гашек НХЛ Политика деньги Хоккей

Доминик Гашек высказался о своей критике в адрес НХЛ.

Экс-вратарь сборной Чехии ранее выражал недовольство тем, что хоккеисты из России продолжают выступать в лиге.

«10 лет назад я и представить себе не мог, что буду жестко выступать против НХЛ. Для игроков это работа, вот почему ребята не выступают.

Поэтому я в какой-то степени приношу извинения игрокам НХЛ, но я не собираюсь извиняться перед боссами и руководством НХЛ.

Это чиновники, которые должны выстраивать правила таким образом, чтобы НХЛ не была рекламой боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

И я сделаю все, что в моих силах, чтобы заставить НХЛ заплатить миллиарды Украине за такое отношение», – приводит слова бывшего вратаря «Спартака» и клубов НХЛ Гашека Seznam Zprávy.

Материалы по теме

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идиот
+135
-10
+125
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А вроде в шлеме играл.
+100
-6
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
так они тебя и послушали, отдай ВСУ свои миллионы, или что, жаба задушила?
+64
-4
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Андрей Нориков
Идиот
Круглый
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гашек может отправить небратьям свой гонорар за игру в Спартаке в КХЛ для начала
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Упоротый дебил.А НХЛ вообще знает о украине?!😲🤦🤣
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Больной русофоб с комплексами. Просто позорник.
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гэри Бэттмен за миллиарды Гашека просто уничтожит
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
🤡🤡🤡
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
клоун
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
один я так и не понял, с какого рожна НХЛ должна заплатить Украине, и почему они вообще будут слушать Гашека?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Salp
А вроде в шлеме играл.
Видать снимал его иногда
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я живу в Канаде. Реально против этой войны.
Но этот клоун реально уже задолбал.
Причем здесь НХЛ и Украина?
Когда уже этот дебил поймет, что хоккей вне политики.
Это не ногомяч и не баскетбол.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санитары!!!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чел поехал конкретно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пациент с дурдома сбежал
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Помните фонд для борьбы за права БЛМ от Кейна и Алиу, где они просили 100 лямов и новые правила? Про него уже забыли.
Гашек думает, что Гэри Бэтман, человек, который всеми правдами и неправдами вытащил лигу на новый уровень будет терять дохрена денег из-за мнения бывшего игрока? Гашек сильно ошибается. Чего стоит история с радужным джерси.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пусть для начала отдаст Украине все свои деньги, которые он заработал, играя в КХЛ, а уже потом попытается что-то потребовать с НХЛ)

Гашек с момента как ушел в политику любит побыть лицемером)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А сам-то сколько заплатил, вроде не бедный?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Встречай боссы уже несут тебе миллиарды)).
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
«Я и подумать не мог, что пока НХЛ мне платит миллионы, я засуну свой язык в жо*у!!!»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
спятил чех, вот до чего русофобия доводит ..
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Все силы это покричать на публику
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Андрей Нориков
Идиот
шайба попавшая ему в голову вынесла остатки мозга
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Похоже, этот тип решил баллотироваться в президенты того, что останется от Уркаины, когда хозяева пустят в расход нынешнего "юмориста". Иначе чем ещё объяснить его такую огромную внезапно появившуюся любовь к ЦеЭуропе?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий