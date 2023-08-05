Доминик Гашек: «Сделаю все, чтобы заставить НХЛ заплатить миллиарды Украине. Не собираюсь извиняться перед боссами лиги»
Доминик Гашек высказался о своей критике в адрес НХЛ.
Экс-вратарь сборной Чехии ранее выражал недовольство тем, что хоккеисты из России продолжают выступать в лиге.
«10 лет назад я и представить себе не мог, что буду жестко выступать против НХЛ. Для игроков это работа, вот почему ребята не выступают.
Поэтому я в какой-то степени приношу извинения игрокам НХЛ, но я не собираюсь извиняться перед боссами и руководством НХЛ.
Это чиновники, которые должны выстраивать правила таким образом, чтобы НХЛ не была рекламой боевых действий (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).
И я сделаю все, что в моих силах, чтобы заставить НХЛ заплатить миллиарды Украине за такое отношение», – приводит слова бывшего вратаря «Спартака» и клубов НХЛ Гашека Seznam Zprávy.
Но этот клоун реально уже задолбал.
Причем здесь НХЛ и Украина?
Когда уже этот дебил поймет, что хоккей вне политики.
Это не ногомяч и не баскетбол.
Гашек думает, что Гэри Бэтман, человек, который всеми правдами и неправдами вытащил лигу на новый уровень будет терять дохрена денег из-за мнения бывшего игрока? Гашек сильно ошибается. Чего стоит история с радужным джерси.
Гашек с момента как ушел в политику любит побыть лицемером)