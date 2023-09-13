Овечкин о Гашеке: «Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков не по национальности»

– Знакомы с ?

– Конечно, знаю его как хорошего вратаря в свое время. Даже когда-то забивал ему.

– Как реагируете на его критику в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций в отношении русских игроков?

– Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности, – сказал капитан « ».

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