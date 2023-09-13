Овечкин о Гашеке: «Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков не по национальности»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ Политика Хоккей

– Знакомы с Домиником Гашеком?

– Конечно, знаю его как хорошего вратаря в свое время. Даже когда-то забивал ему.

– Как реагируете на его критику в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций в отношении русских игроков?

– Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности, – сказал капитан «Вашингтона». 

Гашек о том, почему назвал Овечкина трусливым дерьмом: «Он сказал, что политика не связана со спортом. Я был расстроен, он многое может сделать»

Доминик Гашек: «Грустно, что в Матче звезд участвовали 10 россиян, включая сына Овечкина. Его папа – самая большая реклама боевых действий»

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12 комментариев

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Machine Head
Лаконично макнул Гашека !
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Alexandr
Блестящий ответ!!!
+13
-4
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Сибирский литовец
У Вратарей и тафгаев чаще всего страдает голова
+10
-3
+7
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e1ther - e1ther
нормально накинул)))
+6
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Alex1104
Ждём развернутого выхлопа от Гашека.
+8
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Bashibuzuck
Ответ Alex1104
Ждём развернутого выхлопа от Гашека.
Если только в туалете😁
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Alex1104
Ответ Bashibuzuck
Если только в туалете😁
Я подразумевал другое слово. Это место для него как раз подходит.
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Всё знаю
гашек типичный пример флюгера.
Куда ветер дует, туда и он.
Таких людей тяжело уважать. Даже невозможно .
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Квебек
Всех настолько не волнует мнение Гашека, что каждый день его мусолят.
В этом собственно и цель Доминика. Лишний раз напомнить о войне.
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VintDV
Гашека запомнят как хорошего спортсмена и вратаря когда то. Как человека - ну тут промолчат просто...
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Egorushka56
Красава, Ови, парой слов умыл неугомонного и неадекватного чеха)
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SCHENN
Гашек-Гашек...отличным вратарём же был. Что сейчас-то не так? Решил, что забывать его начали и так о себе напоминает?)
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