Овечкин о Гашеке: «Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков не по национальности»
– Знакомы с Домиником Гашеком?
– Конечно, знаю его как хорошего вратаря в свое время. Даже когда-то забивал ему.
– Как реагируете на его критику в отношении НХЛ за то, что лига не предпринимает никаких санкций в отношении русских игроков?
– Меня не сильно интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают игроков по навыкам и способностям, а не по национальности, – сказал капитан «Вашингтона».
Гашек о том, почему назвал Овечкина трусливым дерьмом: «Он сказал, что политика не связана со спортом. Я был расстроен, он многое может сделать»
Доминик Гашек: «Грустно, что в Матче звезд участвовали 10 россиян, включая сына Овечкина. Его папа – самая большая реклама боевых действий»
Куда ветер дует, туда и он.
Таких людей тяжело уважать. Даже невозможно .
В этом собственно и цель Доминика. Лишний раз напомнить о войне.