Крикунов о Гашеке: «Он играл в НХЛ, где много россиян, и все равно так обозлен. Пусть вернет деньги, которые получал в России. Никакого уважения не осталось»
Владимир Крикунов отреагировал на высказывания Доминика Гашека о российских спортсменах.
«Антироссийская позиция Гашека? Непонятно, что с ним случилось, он играл в НХЛ, где много россиян было даже при нем, и все равно так обозлен. Ну так пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России. Это российские деньги, на которые он жил и ел.
Никакого уважения не осталось. Да, время непростое для всех, но не стоит так радикально реагировать на российских хоккеистов и спортсменов», – заявил бывший главный тренер сборной России Крикунов.
Гашек о возможном допуске России к Олимпиаде: «Я бы не стал ее смотреть. На таком соревновании не должен звучать гимн Чехии, наши граждане не должны быть одеты в одежду с флагом»
Вот у меня по молодости была подруга. Но мы с ней разругались и теперь я ее ненавижу.
Уважаемый Владимир Васильевич, как мне теперь вернуть ей секс и борщи?
Пусть он лучше эти прокаженные деньги потратит на каких-нибудь украинских беженцев, которым очень модно нынче помогать.
Мысли Крикунова, не подвластные здравому смыслу.
А западной аудитории в миллиард человек.
А вот как раз мнение россиян никого не интересует. Это уже происходит за забором. Тут можно и анафеме предать и забвению.
Опять таблетки забыл принять Доминик. Куда врачи смотрят?
Тогда пусть игравшие в НХЛ их тоже вернут. Ну раз болт положили...
Некоторым заслуженным деятелям лишь бы ляпнуть.