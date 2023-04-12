Крикунов о Гашеке: «Он играл в НХЛ, где много россиян, и все равно так обозлен. Пусть вернет деньги, которые получал в России. Никакого уважения не осталось»

Теги Спартак Владимир Крикунов Доминик Гашек НХЛ КХЛ деньги Хоккей

Владимир Крикунов отреагировал на высказывания Доминика Гашека о российских спортсменах.

«Антироссийская позиция Гашека? Непонятно, что с ним случилось, он играл в НХЛ, где много россиян было даже при нем, и все равно так обозлен. Ну так пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России. Это российские деньги, на которые он жил и ел.

Никакого уважения не осталось. Да, время непростое для всех, но не стоит так радикально реагировать на российских хоккеистов и спортсменов», – заявил бывший главный тренер сборной России Крикунов.

Гашек о возможном допуске России к Олимпиаде: «Я бы не стал ее смотреть. На таком соревновании не должен звучать гимн Чехии, наши граждане не должны быть одеты в одежду с флагом»

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20 комментариев

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Картман
Моего прадеда в 1919 убили те "чехи", которые поздней организовали Чехословакию. И президентом Чехословакии - был главный каратель в России. Масарик. Который, к слову, выдал Александра Колчака - "Советам". В моей семье - "чехи" - это символ убийц, безнравственности и продажности... Ягру просто надо дать адекватные оценки, как потомственному и генетическому скоту... А какие-то спортивные награды к грязной личности - не имеют отношения. Роднина тоже была выдающимся спортсменом. Но как человек она, мягко говоря, "не очень". Найдите отличия....
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Вадим Кемеж
Верните ему потраченное время, а он вернет вам деньги. It’s a good deal)
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kutavlik
Ну, во-первых, эти деньги он не нашел, ему их никто не дарил, он их честно заработал. Во-вторых, каждый говорит, по крайней мере так должно быть, то, что он считает нужным. Просто нас от этого отучили, за 20 с лишним лет...
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alklimov2018
Так сам же Крикунов сказал, что Гашек уже проел эти деньги...
Вот у меня по молодости была подруга. Но мы с ней разругались и теперь я ее ненавижу.
Уважаемый Владимир Васильевич, как мне теперь вернуть ей секс и борщи?
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Rialto
Ответ Misson
В Чехии вряд ли когда забудут 1968 год. В России ведь не собираются забывать 1612 год, 1812 год или 1941 год. Так почему чехи и словаки должны забыть такое же по важности и трагизму событие своей истории!?
108 погибших со стороны Чехов - это называется такое же по важности трагизму событие? Как вообще можно было поставить 1968 год в один ряд с 1612, 1812 и 1941?
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Misson
В Чехии вряд ли когда забудут 1968 год. В России ведь не собираются забывать 1612 год, 1812 год или 1941 год. Так почему чехи и словаки должны забыть такое же по важности и трагизму событие своей истории!?
+1
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Ole Gunor
Ответ Juvestan
Поговорил с Гашеком. Говорит, вернёт все до последней копейки, но сразу после русских вроде Фетисова, Третьяка, Буре и всей прочей цыганской шушеры, что в 90-е мнили себя капиталистами, а сейчас в болото свое вернулись и начали его расхваливать
Четко и в точку)
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Juvestan
Поговорил с Гашеком. Говорит, вернёт все до последней копейки, но сразу после русских вроде Фетисова, Третьяка, Буре и всей прочей цыганской шушеры, что в 90-е мнили себя капиталистами, а сейчас в болото свое вернулись и начали его расхваливать
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GoodZilla
Я вот не понимаю, почему все требуют от него вернуть деньги?))) Вам их все равно не раздадут)))
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Михаил Черный
Да возвращать не надо

Пусть он лучше эти прокаженные деньги потратит на каких-нибудь украинских беженцев, которым очень модно нынче помогать.
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Wasp 13
Ответ Сергей Орлов
Гашек эти деньги заработал, с чего ему их надо возвращать?)
Да просто Крикунов так хочет.
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Сергей Орлов
Гашек эти деньги заработал, с чего ему их надо возвращать?)
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Wasp 13
С чего бы Гашек должен вернуть заработанные деньги.
Мысли Крикунова, не подвластные здравому смыслу.
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Хрен Винтов
Ответ ильхам ахметзянов
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Видишь-ли, он (Гашек) это высказывает не тебе...
А западной аудитории в миллиард человек.
А вот как раз мнение россиян никого не интересует. Это уже происходит за забором. Тут можно и анафеме предать и забвению.
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xa-xa
Как будет по чешски - скурвился?
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ильхам ахметзянов
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Антон
Что значит "вернёт деньги"? ))) Ты ему, что ли, занял их?
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Alex1104
Странно (или нет), что спортс не пишет о новых "высказываниях" Гашека.
Опять таблетки забыл принять Доминик. Куда врачи смотрят?
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Хрен Винтов
Логика так и прёт.
Тогда пусть игравшие в НХЛ их тоже вернут. Ну раз болт положили...
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Damien King
По такой логике те, кто работал на Западе, а сейчас занимает антизападную позицию, тоже должны деньги вернуть?
Некоторым заслуженным деятелям лишь бы ляпнуть.
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ГЕНПЛАН
Он деньги за просто так чтоли получал?))
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