Крикунов о Гашеке: «Он играл в НХЛ, где много россиян, и все равно так обозлен. Пусть вернет деньги, которые получал в России. Никакого уважения не осталось»

Владимир Крикунов отреагировал на высказывания Доминика Гашека о российских спортсменах.

«Антироссийская позиция Гашека? Непонятно, что с ним случилось, он играл в НХЛ, где много россиян было даже при нем, и все равно так обозлен. Ну так пусть вернет деньги в «Спартак», которые он получал в России. Это российские деньги, на которые он жил и ел.

Никакого уважения не осталось. Да, время непростое для всех, но не стоит так радикально реагировать на российских хоккеистов и спортсменов», – заявил бывший главный тренер сборной России Крикунов.

Гашек о возможном допуске России к Олимпиаде: «Я бы не стал ее смотреть. На таком соревновании не должен звучать гимн Чехии, наши граждане не должны быть одеты в одежду с флагом»