Каменский о Мичкове: «Лучше играть за «Сочи», чем сидеть в СКА на лавке. Не ставить Матвея было решением тренера, Ротенберга надо спросить»

Валерий Каменский считает, что аренда в «Сочи» пойдет Матвею Мичкову на пользу.

Вчера главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 18-летний игрок вновь будет играть за южан на правах аренды.

– Для Матвея это правильное решение, лучше играть за «Сочи», чем сидеть на лавке в . Ему надо развиваться, показывать свой хоккей.

– Чего не хватает , чтобы быть основным в СКА?

– Надо спросить Романа Ротенберга, не ставить Мичкова было тренерским решением.

– В прошлом сезоне Мичков неплохо играл за « », в этом должно быть еще лучше?

– Матвей - перспективный игрок, молодой, развивающийся хоккеист. Он стал старше на год, поэтому должен сыграть этот сезон еще лучше, чем прошлый, – сказал олимпийский чемпион.