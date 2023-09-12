Каменский о Мичкове: «Лучше играть за «Сочи», чем сидеть в СКА на лавке. Не ставить Матвея было решением тренера, Ротенберга надо спросить»
Валерий Каменский считает, что аренда в «Сочи» пойдет Матвею Мичкову на пользу.
Вчера главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 18-летний игрок вновь будет играть за южан на правах аренды.
– Для Матвея это правильное решение, лучше играть за «Сочи», чем сидеть на лавке в СКА. Ему надо развиваться, показывать свой хоккей.
– Чего не хватает Мичкову, чтобы быть основным в СКА?
– Надо спросить Романа Ротенберга, не ставить Мичкова было тренерским решением.
– В прошлом сезоне Мичков неплохо играл за «Сочи», в этом должно быть еще лучше?
– Матвей - перспективный игрок, молодой, развивающийся хоккеист. Он стал старше на год, поэтому должен сыграть этот сезон еще лучше, чем прошлый, – сказал олимпийский чемпион.
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