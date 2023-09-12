Каменский о Мичкове: «Лучше играть за «Сочи», чем сидеть в СКА на лавке. Не ставить Матвея было решением тренера, Ротенберга надо спросить»

Теги СКА Валерий Каменский КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Валерий Каменский считает, что аренда в «Сочи» пойдет Матвею Мичкову на пользу.

Вчера главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 18-летний игрок вновь будет играть за южан на правах аренды. 

– Для Матвея это правильное решение, лучше играть за «Сочи», чем сидеть на лавке в СКА. Ему надо развиваться, показывать свой хоккей.

– Чего не хватает Мичкову, чтобы быть основным в СКА?

– Надо спросить Романа Ротенберга, не ставить Мичкова было тренерским решением.

– В прошлом сезоне Мичков неплохо играл за «Сочи», в этом должно быть еще лучше?

– Матвей - перспективный игрок, молодой, развивающийся хоккеист. Он стал старше на год, поэтому должен сыграть этот сезон еще лучше, чем прошлый, – сказал олимпийский чемпион. 

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