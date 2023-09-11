Мичков возвращается в «Сочи» из СКА в аренду («СЭ»)

Матвей Мичков переходит в «Сочи».

вновь отдал 18-летнего нападающего в аренду в состав южан, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне также перешел из СКА на правах аренды в « » и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата .

У форварда действует соглашение со СКА до 2026 года.

В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.

Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).