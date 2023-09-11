Мичков возвращается в «Сочи» из СКА в аренду («СЭ»)

Теги СКА возможные переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Сочи Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков переходит в «Сочи».

СКА вновь отдал 18-летнего нападающего в аренду в состав южан, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Матвей Мичков также перешел из СКА на правах аренды в «Сочи» и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата КХЛ.

У форварда действует соглашение со СКА до 2026 года.

В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.

Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).

29 комментариев

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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Хоть так. Но вообще какой же клоун ротен. Отпусти пацана в Филадельфию,раз самому не нужен
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Bogdan Sakov
Удачи )
лучше чем у марино лавку полировать
+18
0
+18
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AVKU
И к лучшему. Там будет и практика, и вменяемый тренер.
+9
-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Stanislav Orlov
будет
Нетт, АХЛ будет сезон минимум
+7
-1
+6
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Фёдор Кузнецов
С таким составом Сочи и за ПО поборется
+5
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Matador
может и Роттена надо послать в какой-нибудь Дизелист, пусть окрепнет, опыта наберётся
+5
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Фёдор Кузнецов
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Хоть так. Но вообще какой же клоун ротен. Отпусти пацана в Филадельфию,раз самому не нужен
А он в Филадельфии будет играть?
+7
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+4
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FaithDevotion
Ответ Al561
Спустили в фарм, короче, самого своего яркого таланта, которого хотели и обещали развивать самыми передовыми методиками и специалистами))
Ну тут ещё в принципе сочетание трудно сочетаемых вещей - развития молодёжи и борьбы за кубок. Нормально подключал молодых и давал им лидирующие роли, имея при этом достойный промежуточный результат, на моей памяти разве что Квартальнов из последних
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oberkorn
Беги Матвей, беги
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Михаил Опякин
Если парень выстрелит в НХЛ Рома свистанет, что благодаря грамотному подведению к лиге легендарным тренером "800 матчей"
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Саймон Гордый
Демидову срочно надо к Ларионову. У неадеквата Йозе любой будет деградировать
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Волька-ибн-Алёша
История зернышка, или Рассказ о том, кто и как познавал тайны колоса и земли, создавал хлеборобские машины, овладевал искусством хлебопечения
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Jeff Lebowski
Странный в заголовке слов порядок очень.
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rinat_rin
Вижу тройку Тянулин - Мичков - Гараев.
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FaithDevotion
Ну удачи. В прошлом году он, в общем и целом, был лучиком света в тёмном царстве ХК Сочи
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Rudenzik
Санкт-Петербург - Сочи - Филадельфия, вот такой маршрут должен быть у Мичкова, желательно в Сочи сразу развернуться и лететь в Филадельфию
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Maxim Shumov
Ну Йозе и клоун
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shafigullin.manufacture
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Serge Vendino
Ответ Фёдор Кузнецов
Нетт, АХЛ будет сезон минимум
А может и будет. Фила все равно в перестройке, могут жертвовать результатами, чтобы проспектов развивать
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Фёдор Кузнецов
А он в Филадельфии будет играть?
Федотов на стриме сказал,что ему Филадельфия обещала первое звено,если он приедет. Они в перестройку уходят. Он их главный актив.
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Фёдор Кузнецов
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Федотов на стриме сказал,что ему Филадельфия обещала первое звено,если он приедет. Они в перестройку уходят. Он их главный актив.
У нас почти каждый вернувшийся игрок рассказывает что ему обещали игру в НХЛ,а по итогу год-два в АХЛ и обратно в Россию
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Валерий Сергеевич
Ответ Maxim Shumov
Ну Йозе и клоун
Нет он редиска/не хороший человек /
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Maxim Shumov
Топовую карьеру Йозе сделает ему
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