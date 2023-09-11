Мичков возвращается в «Сочи» из СКА в аренду («СЭ»)
Матвей Мичков переходит в «Сочи».
СКА вновь отдал 18-летнего нападающего в аренду в состав южан, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне Матвей Мичков также перешел из СКА на правах аренды в «Сочи» и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата КХЛ.
У форварда действует соглашение со СКА до 2026 года.
В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.
Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).
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