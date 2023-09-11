Ротенберг о Мичкове: «У СКА серьезная конкуренция, нет смысла играть в ВХЛ. Матвею нужно развиваться, чтобы мы получили для СКА и сборной готового игрока»
Роман Ротенберг объяснил причины перехода Матвея Мичкова в «Сочи».
– Мы с Матвеем находимся в очень хорошем контакте, постоянно общаемся. Мы с ним обсудили сложившуюся ситуацию.
Понятно, что Матвей – игрок первого‑второго звена, первого‑второго большинства. Ему нужно играть очень много, чтобы он развивался, проводить по 20 минут за матч на льду.
И вот есть хорошая возможность вернуться в «Сочи» в аренду, где Мичков знает всех ребят, знает требование тренерского штаба.
Мы видим, что «Сочи» играет в современный хоккей. Мы будем на связи с Матвеем. Понятно, что ему нет смысла играть в ВХЛ. И нельзя его на скамейке мариновать.
У нас в СКА очень серьезная здоровая конкуренция. Но Матвей не может быть игроком третьего‑четвертого звена. Он должен быть тем форвардом, который делает разницу.
И ему нужно развиваться, чтобы мы получили для СКА и сборной России уже готового хоккеиста. А для этого он должен много играть.
– Мичков сразу же согласился на поездку в «Сочи»?
– Мы обсудили все детали. Матвей поговорил с главным тренером «Сочи» Дмитрием Кокоревым. Он согласился сразу, и это было наше совместное решение.
– Когда Мичков выезжает в новый клуб?
– Сейчас оформляются его документы, и завтра уже поедет.
Думаю, что успеет в Череповец, где в среду играет «Сочи». Может быть даже, Матвей выйдет на лед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Или ты думал тренер это тот который матерится на всех с умным видом у борта?
Сочи на год и уехал был в штаты в Ахл/НХЛ…
За 4 игры - ни разу даже в заявку не попал...
Может быть в тренировочном процессе и оснащенности СКА и один из лучших клубов КХЛ для развития молодых - только вот им ещё бы и в играх развиваться, а то получается, что "тренировки ради тренировок" и маринуются до состояния - тащите следующую молодую звезду, а эту сплавим в Спартак/ Ладу / Сочи / Витязь...