Ротенберг о Мичкове: «У СКА серьезная конкуренция, нет смысла играть в ВХЛ. Матвею нужно развиваться, чтобы мы получили для СКА и сборной готового игрока»

Теги СКА Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг объяснил причины перехода Матвея Мичкова в «Сочи».

– Мы с Матвеем находимся в очень хорошем контакте, постоянно общаемся. Мы с ним обсудили сложившуюся ситуацию.

Понятно, что Матвей – игрок первого‑второго звена, первого‑второго большинства. Ему нужно играть очень много, чтобы он развивался, проводить по 20 минут за матч на льду.

И вот есть хорошая возможность вернуться в «Сочи» в аренду, где Мичков знает всех ребят, знает требование тренерского штаба.

Мы видим, что «Сочи» играет в современный хоккей. Мы будем на связи с Матвеем. Понятно, что ему нет смысла играть в ВХЛ. И нельзя его на скамейке мариновать.

У нас в СКА очень серьезная здоровая конкуренция. Но Матвей не может быть игроком третьего‑четвертого звена. Он должен быть тем форвардом, который делает разницу.

И ему нужно развиваться, чтобы мы получили для СКА и сборной России уже готового хоккеиста. А для этого он должен много играть.

– Мичков сразу же согласился на поездку в «Сочи»?

– Мы обсудили все детали. Матвей поговорил с главным тренером «Сочи» Дмитрием Кокоревым. Он согласился сразу, и это было наше совместное решение.

– Когда Мичков выезжает в новый клуб?

– Сейчас оформляются его документы, и завтра уже поедет.

Думаю, что успеет в Череповец, где в среду играет «Сочи». Может быть даже, Матвей выйдет на лед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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9 комментариев

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Machine Head
Вы уже столько развили молодых пацанов , что уже не знаете куда спихнуть . С ума сойти. Вместо того , чтобы действительно развивать, хапаете из года в год все что хоть немного заблестело - готовых игроков . Всю лигу пылесосите каждый год . Но хоть одного назовите кого вы развили . Совесть совсем потеряли всяческую . Все вам мало . Скольким парням карьеру сломали своим развитием . Ключевая фраза - чтобы мы получили готового игрока для ска . В этом и есть вся ваша система.. У Ларионова свой доморощенный 2007 года пацан уже забивает . Вот это развитие .
+16
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Oleg Olegov
Так может роман ты типа как тренер и будешь заниматься его развитием?
Или ты думал тренер это тот который матерится на всех с умным видом у борта?
+11
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Jeff Lebowski
Да, без Моти Сборной белорусов не осилить.
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music35930
Пипец… Мичков конечно облажался когда подписывал долгий контракт со СКА. Лучше бы подписал сразу с
Сочи на год и уехал был в штаты в Ахл/НХЛ…
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N-tony
А Грицюка кому в аренду отдать планируется?
За 4 игры - ни разу даже в заявку не попал...
Может быть в тренировочном процессе и оснащенности СКА и один из лучших клубов КХЛ для развития молодых - только вот им ещё бы и в играх развиваться, а то получается, что "тренировки ради тренировок" и маринуются до состояния - тащите следующую молодую звезду, а эту сплавим в Спартак/ Ладу / Сочи / Витязь...
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Разрушающий мифы
Ну да, всё называет своими именами. Другие клубы отправляют игроков, не проходящих в основу в ВХЛ или МХЛ. А СКА нет в этом смысла, потому что его фармы играют в КХЛ. И цель очевидная - развивать игрока для СКА.
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Алексей Кондурцев
Ответ Oleg Olegov
Так может роман ты типа как тренер и будешь заниматься его развитием? Или ты думал тренер это тот который матерится на всех с умным видом у борта?
А зачем ему этим заниматься? Он и тренер ска по ошибке
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Андрей Корбут
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Ответ N-tony
А Грицюка кому в аренду отдать планируется? За 4 игры - ни разу даже в заявку не попал... Может быть в тренировочном процессе и оснащенности СКА и один из лучших клубов КХЛ для развития молодых - только вот им ещё бы и в играх развиваться, а то получается, что "тренировки ради тренировок" и маринуются до состояния - тащите следующую молодую звезду, а эту сплавим в Спартак/ Ладу / Сочи / Витязь...
Надо было ехать в Джерси. Кто заставлял контракт подписывать? Ладно Мичков в 16 лет подписал, у кого в 16 лет голова на плечах то, а этому сколько
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selachii
Ответ N-tony
А Грицюка кому в аренду отдать планируется? За 4 игры - ни разу даже в заявку не попал... Может быть в тренировочном процессе и оснащенности СКА и один из лучших клубов КХЛ для развития молодых - только вот им ещё бы и в играх развиваться, а то получается, что "тренировки ради тренировок" и маринуются до состояния - тащите следующую молодую звезду, а эту сплавим в Спартак/ Ладу / Сочи / Витязь...
Грицюк же травмирован был.... ещё в конце предсезонки
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