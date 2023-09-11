Ротенберг о Мичкове: «У СКА серьезная конкуренция, нет смысла играть в ВХЛ. Матвею нужно развиваться, чтобы мы получили для СКА и сборной готового игрока»

Роман Ротенберг объяснил причины перехода Матвея Мичкова в «Сочи».

– Мы с Матвеем находимся в очень хорошем контакте, постоянно общаемся. Мы с ним обсудили сложившуюся ситуацию.

Понятно, что Матвей – игрок первого‑второго звена, первого‑второго большинства. Ему нужно играть очень много, чтобы он развивался, проводить по 20 минут за матч на льду.

И вот есть хорошая возможность вернуться в «Сочи» в аренду, где Мичков знает всех ребят, знает требование тренерского штаба.

Мы видим, что «Сочи» играет в современный хоккей. Мы будем на связи с Матвеем. Понятно, что ему нет смысла играть в ВХЛ. И нельзя его на скамейке мариновать.

У нас в СКА очень серьезная здоровая конкуренция. Но Матвей не может быть игроком третьего‑четвертого звена. Он должен быть тем форвардом, который делает разницу.

И ему нужно развиваться, чтобы мы получили для СКА и сборной России уже готового хоккеиста. А для этого он должен много играть.

– Мичков сразу же согласился на поездку в «Сочи»?

– Мы обсудили все детали. Матвей поговорил с главным тренером «Сочи» Дмитрием Кокоревым. Он согласился сразу, и это было наше совместное решение.

– Когда Мичков выезжает в новый клуб?

– Сейчас оформляются его документы, и завтра уже поедет.

Думаю, что успеет в Череповец, где в среду играет « ». Может быть даже, Матвей выйдет на лед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.