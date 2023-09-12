«Сочи» вновь выложил кадр из «Поля чудес», загадав фамилию Мичкова: «Пригодился один и тот же мемас с разницей в 9 месяцев! Мы кого-то ждем 🙈»

Теги СКА КХЛ Сочи соцсети ахахаха Матвей Мичков Хоккей

«Сочи» вновь выложил кадр из «Поля чудес», загадав фамилию Матвея Мичкова.

Вчера стало известно, что СКА во второй раз отдаст 18-летнего нападающего в аренду сочинскому клубу. 

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков сыграл за «леопардов» 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков. 

В телеграм-канале «Сочи» выложили картинку с кадром из передачи «Поле чудес», где в качестве загаданного слова добавили фамилию Мичкова с одной пропущенной буквой.

«Уникальный случай в истории телеграм! 🚨🚨🚨

Админу канала пригодился один и тот же мемас с разницей в 9 месяцев!! Короч, ловите😅

Мы кого-то ждем🙈» – говорится в телеграм-канале «Сочи». 

«Сочи» выложил кадр из «Поля чудес», загадав фамилию Мичкова: «Все пишут о какой-то крутой аренде. Кто-нибудь что-нибудь слышал?» (декабрь 2022 года)

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5 комментариев

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Hivaga22
Админ молоток)
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Alexander91
😄
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Виктор Попов
Следующий Гриц _ к ?
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barsik94
Ответ sd4fmwrvz8
Лучше бы Не позорились, а не афишировали
Душнила
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