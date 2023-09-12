Федор Свечков: «После 2-3 месяцев в «Спартаке» отписался от всех хоккейных телеграм-каналов и перестал читать новости»

Теги Спартак Нэшвилл НХЛ КХЛ интернет Федор Свечков Хоккей

Федор Свечков рассказал, что отписался от хоккейных телеграм-каналов.

– К вам и Чибрикову давно пристальное внимание, вас называют восходящими звездами, ваш обмен много обсуждался. Все это давило?

– Честно скажу, что после двух или трех месяцев в «Спартаке» отписался от всех хоккейных телеграм-каналов и перестал читать хоккейные новости.

– А все-таки читали.

– Да, когда был в СКА, в Вышке, то был подписан на четыре-пять каналов, знал, кто где играет, сколько и кому забил. Но потом решил, что нужно больше сконцентрироваться на себе, абстрагироваться от хоккея, потому что он был повсюду. Мне кажется, меня это сковывало и напрягало. После того, как перестал читать, стало как будто бы легче жить.

– На вас давило то, что вас обсуждали?

– И это тоже, и просто количество хоккея. Слишком много всего навалилось после перехода в «Спартак». И бытовые вопросы, и хоккейные. Я в Москве снял квартиру, потом обратно ее сдавал, потому что меня отправляли в «Химик».

Квартира в Москве - это недешевое удовольствие. Забот хватало, много было отвлекающих от игры факторов, – сказал форвард системы «Нэшвилла». 

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