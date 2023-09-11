Федор Свечков: «В Америке к правилам трепетно относятся, их соблюдают как законы. Водят здесь очень аккуратно, не торопясь»

Теги Нэшвилл НХЛ Федор Свечков Хоккей

Федор Свечков рассказал, как в Америке относятся к правилам.

– Успели адаптироваться к жизни в новой стране?

– Пока что в процессе. Мы живем русской компанией, в основном проводим время вместе с русскими ребятами. Если куда-то идем, то вместе.

Но все равно чувствуется другой менталитет, другие люди, начиная от того, как заказываешь кофе, заканчивая обстановкой в раздевалке. Интересно все это.

– В чем отличается менталитет?

– Здесь люди фанатеют от гольфа и американского футбола. В России это не так популярно. В Америке к правилам очень трепетно относятся: если есть правила, то их соблюдают как законы. Водят здесь очень аккуратно, не торопясь, – сказал форвард «Нэшвилла» Федор Свечков.

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4 комментария

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Егор Старов
Хммм....не верю...Я смотрел в " Крепком орешке" и в " Джоне Уике" - там полный беспредел на из дорогах , куча разбитых машин и все полицейские врезаются друг в друга. Так что , Федя , не надо ля- ля
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Назар Игорь
В США штраф за превышение скорости на 15 км/час в ряде штатов более 170 000 р.
В России штраф за превышение скорости на 60 км/ч максимум 750 р. Да и те идут в карман ментам.
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Павел Гаврош
Ответ Назар Игорь
В США штраф за превышение скорости на 15 км/час в ряде штатов более 170 000 р. В России штраф за превышение скорости на 60 км/ч максимум 750 р. Да и те идут в карман ментам.
ну и где по итогу демократия.А вообще не коректно переводить доллоры на рубли.
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