Федор Свечков: «В Америке к правилам трепетно относятся, их соблюдают как законы. Водят здесь очень аккуратно, не торопясь»

Федор Свечков рассказал, как в Америке относятся к правилам.

– Успели адаптироваться к жизни в новой стране?

– Пока что в процессе. Мы живем русской компанией, в основном проводим время вместе с русскими ребятами. Если куда-то идем, то вместе.

Но все равно чувствуется другой менталитет, другие люди, начиная от того, как заказываешь кофе, заканчивая обстановкой в раздевалке. Интересно все это.

– В чем отличается менталитет?

– Здесь люди фанатеют от гольфа и американского футбола. В России это не так популярно. В Америке к правилам очень трепетно относятся: если есть правила, то их соблюдают как законы. Водят здесь очень аккуратно, не торопясь, – сказал форвард «Нэшвилла» Федор Свечков.