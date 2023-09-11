Свечков о том, почему в России нет центрфорвардов: «Многие тренеры не ставят в центр молодых. Если игрок немного проседает по физике, его просто убирают на край»

Федор Свечков сообщил, что в «Нэшвилле» его рассматривают в качестве центра.

– В вас почти не ставили играть в центр. Не забыли, как играть на своей родной позиции? Где вам сейчас удобнее играть?

– Грубо говоря, я такой универсал. Почему в России нет центров? Это я не про себя сейчас говорю, а то, как вижу ситуацию со стороны. Многие тренеры не ставят в центр молодых игроков. Считается, что позиция центра – очень ответственная, ты должен играть и в обороне, и в атаке.

Если тренер видит, что игрок, допустим, немного проседает по физике, то его просто убирают на край, так как это менее ответственная позиция.

На краю, по сути, самое важное – не потерять шайбу на синей, и вывести ее из своей зоны. У центрфорварда больше задач. Мало кто из тренеров готов доверить эту ответственность молодому центральному.

– В Америке ведь так же все.

– Как мне говорят в «Нэшвилле», меня рассматривают в качестве центрального. Меня драфтовали центральным. В принципе мне комфортно и там, и там, просто это разный функционал, – сказал форвард « » , ранее выступавший за и « ».