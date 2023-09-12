Пашков о реформе КХЛ: «22-24 команды в плей-офф, 55-60 матчей в чемпионате. Зачем лишать игроков тренировочного процесса?»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Александр Пашков календарь Хоккей

Александр Пашков предложил увеличить число команд, участвующих в Кубке Гагарина.

«В первую очередь нужно убирать эти огромные отпуска. Кто сказал, что в плей-офф выходят именно 16 команд? Если запустим туда, скажем, 20 или 24 команды, то получим лигу, которая играет март и апрель.

В прошлом сезоне сам Ларионов жаловался на календарь и постоянные перелеты. Плюс четырехматчевые домашние серии не вызывают восторга у болельщиков. Так зачем мы гонимся за количеством матчей и лишаем игроков тренировочного процесса?

55-60 матчей в чемпионате, 22-24 команды в плей-офф, полноценные подготовительные сборы. Предложил бы такую реформу на обсуждение», – сказал олимпийский чемпион.

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