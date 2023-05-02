Третьяк о КХЛ: «Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр. Совершенно другой чемпионат, в НХЛ все привыкли, мы только начинаем»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина календарь ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк считает, что сезон КХЛ стал интереснее из-за большего количества игр.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ команды провели по 68 матчей в регулярном чемпионате, что стало рекордом лиги. 

«Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр, команды к плей-офф подустали. Наш хоккей к этому не привык, у нас раньше было несколько перерывов, в которых можно было как-то залечить раны.

Здесь все были в тяжелых условиях, у ЦСКА, «Ак Барса», «Авангарда», да и вообще у всех были какие-то провалы, серии поражений по ходу сезона.

Прошел совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в НХЛ все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать», – сказал президент ФХР.

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4 комментария

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Rialto 82
Пора сделать и другой шаг - отменить лимит на легионеров!
+2
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+2
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Харламов Никита
а я думал ЕЩЕ И НЕ НАЧИНАЛИ 🤪🤪🤪
Как то ТОЛЬКО начинать в лиге образованной, кажется в 2008 году - СМЕШНО 🤪
15 лет ушло на что - РАСКАЧКУ или РОСПИЛ ?! ;)
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Демид Котов
Конечно очень бы хотелось так думать, но я думаю что КХЛ не дотягивает по зрелищности до НХЛ все еще, но мы надеемся только на лучшее!
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посмотрел 801 игру нхл
На мой субъективный взяглд колличество игр никак не влияет на интерес и зрелищность игры. Наш хоккей деградирует уже не первый год, кстати говорят не без Вашей помощи. Да и не надоело вечно уповать на НХЛ и пытаться сопоставить нас и ними? Нам до них ой как далеко ещё
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