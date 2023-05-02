Третьяк о КХЛ: «Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр. Совершенно другой чемпионат, в НХЛ все привыкли, мы только начинаем»

Владислав Третьяк считает, что сезон КХЛ стал интереснее из-за большего количества игр.

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ команды провели по 68 матчей в регулярном чемпионате, что стало рекордом лиги.

«Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр, команды к плей-офф подустали. Наш хоккей к этому не привык, у нас раньше было несколько перерывов, в которых можно было как-то залечить раны.

Здесь все были в тяжелых условиях, у , « », « », да и вообще у всех были какие-то провалы, серии поражений по ходу сезона.

Прошел совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в НХЛ все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать», – сказал президент .