Третьяк о КХЛ: «Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр. Совершенно другой чемпионат, в НХЛ все привыкли, мы только начинаем»
Владислав Третьяк считает, что сезон КХЛ стал интереснее из-за большего количества игр.
В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ команды провели по 68 матчей в регулярном чемпионате, что стало рекордом лиги.
«Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр, команды к плей-офф подустали. Наш хоккей к этому не привык, у нас раньше было несколько перерывов, в которых можно было как-то залечить раны.
Здесь все были в тяжелых условиях, у ЦСКА, «Ак Барса», «Авангарда», да и вообще у всех были какие-то провалы, серии поражений по ходу сезона.
Прошел совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в НХЛ все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать», – сказал президент ФХР.
Как то ТОЛЬКО начинать в лиге образованной, кажется в 2008 году - СМЕШНО 🤪
15 лет ушло на что - РАСКАЧКУ или РОСПИЛ ?! ;)