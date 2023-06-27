Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля. Со 2-го раунда плей-офф станет перекрестным

Розыгрыш Кубка Гагарина-2024 пройдет с 29 февраля по 29 апреля.

Со 2-го раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ станет перекрестным.

Первый раунд пройдет по стандартной схеме в рамках Восточной и Западной конференций, а со второго произойдет деление команд на две группы.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с 4-й по посеву командой Востока, другую пару составят 2-я из оставшихся по посеву команда Востока и 3-я команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой.

Пары второй группы: первая команда Востока против 4-й команды Запада, 2-я команда Запада против 3-й команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде.

На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.