Защитник «Торпедо» Силаев – лучший новичок недели в КХЛ

Теги Торпедо рейтинги КХЛ Антон Силаев Хоккей

Защитник «Торпедо» Антон Силаев признан лучшим новичком недели в КХЛ.

17-летний игрок набрал 3 (0+3) очка в 3 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Силаев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также 4 силовых приема и 6 заблокированных бросков.

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Силаев из «Торпедо» – первый игрок 2006 года рождения в КХЛ. Защитник сыграл 19 минут против «Локомотива» и заблокировал 4 броска

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4 комментария

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JENNINGS
Молодец, Антон! Так держать!!!👏💪
+5
0
+5
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Dundee
Молодчина 👍🔥
+4
0
+4
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Валерий Рогачев
МОЛОДЕЦ
+1
0
+1
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Machine Head
Заслужил ! Лучший !
0
0
0
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