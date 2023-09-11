Защитник «Торпедо» Силаев – лучший новичок недели в КХЛ

Защитник «Торпедо» Антон Силаев признан лучшим новичком недели в КХЛ.

17-летний игрок набрал 3 (0+3) очка в 3 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Силаев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также 4 силовых приема и 6 заблокированных бросков.

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Силаев из «Торпедо» – первый игрок 2006 года рождения в КХЛ. Защитник сыграл 19 минут против «Локомотива» и заблокировал 4 броска