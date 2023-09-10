Игрок «Торпедо» Силаев: «Мне 17 лет, но говорят, что скорее 25-26 в плане головы. В КХЛ развита дисциплина – в МХЛ не так относятся к организму»

Игрок «Торпедо» Антон Силаев высказался о важности профессионализма в хоккее.

– Ты дебютировал в . Это стало приятным сюрпризом?

– Дебют постепенно напрашивался, потому что сборы я начинал с «Чайкой» в июле, но уже с начала августа меня и еще нескольких ребят подключили к первой команде.

Мы поехали на сборы, там мне дали понять, что на меня рассчитывают в сезоне. Сказали, чтобы 3 сентября был готов к дебюту.

Ощущения самые положительные. Это запоминающийся момент, особенно круг новичка.

Дальше уже стартовое вбрасывание, я выходил во втором звене, сыграл почти 20 минут. Начинаю понимать, что такое взрослый хоккей.

– Ты поиграл в обеих командах системы. Чувствуешь разницу в атмосфере, коммуникации?

– В «Чайке» полностью поменялся тренерский штаб.

На первой тренировке стало понятно, что будет примерно то же самое, что и в основной команде: тренировки, отношение штаба и персонала.

Когда пришел в первую команду, главная разница была в отношении игроков к тренировкам.

Было непривычно, что все намного быстрее, мышление у хоккеистов другое. А в целом по упражнениям я ко всему был готов.

– В чем выражается это отношение игроков к тренировкам?

– Именно подход к тренировкам, восстановлению. В МХЛ игроки так не относятся к своему организму.

В КХЛ хоккеисты знают, что нужно сделать, когда сходить к врачу.

Больше развита ответственность и дисциплина. Такой профессионализм очень сильно сказывается в будущем.

Мне всего 17 лет, но многие говорят, что мне скорее 25-26 в плане головы. Хотелось бы, чтобы так было и на льду, но все впереди, – сказал защитник « » .