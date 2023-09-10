Игрок «Торпедо» Силаев: «Мне 17 лет, но говорят, что скорее 25-26 в плане головы. В КХЛ развита дисциплина – в МХЛ не так относятся к организму»
Игрок «Торпедо» Антон Силаев высказался о важности профессионализма в хоккее.
– Ты дебютировал в КХЛ. Это стало приятным сюрпризом?
– Дебют постепенно напрашивался, потому что сборы я начинал с «Чайкой» в июле, но уже с начала августа меня и еще нескольких ребят подключили к первой команде.
Мы поехали на сборы, там мне дали понять, что на меня рассчитывают в сезоне. Сказали, чтобы 3 сентября был готов к дебюту.
Ощущения самые положительные. Это запоминающийся момент, особенно круг новичка.
Дальше уже стартовое вбрасывание, я выходил во втором звене, сыграл почти 20 минут. Начинаю понимать, что такое взрослый хоккей.
– Ты поиграл в обеих командах системы. Чувствуешь разницу в атмосфере, коммуникации?
– В «Чайке» полностью поменялся тренерский штаб.
На первой тренировке стало понятно, что будет примерно то же самое, что и в основной команде: тренировки, отношение штаба и персонала.
Когда пришел в первую команду, главная разница была в отношении игроков к тренировкам.
Было непривычно, что все намного быстрее, мышление у хоккеистов другое. А в целом по упражнениям я ко всему был готов.
– В чем выражается это отношение игроков к тренировкам?
– Именно подход к тренировкам, восстановлению. В МХЛ игроки так не относятся к своему организму.
В КХЛ хоккеисты знают, что нужно сделать, когда сходить к врачу.
Больше развита ответственность и дисциплина. Такой профессионализм очень сильно сказывается в будущем.
Мне всего 17 лет, но многие говорят, что мне скорее 25-26 в плане головы. Хотелось бы, чтобы так было и на льду, но все впереди, – сказал защитник «Торпедо» Антон Силаев.
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