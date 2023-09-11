Пашков о «Торпедо»: «Все построено на эмоциях, быстрых ногах, авантюрном хоккее. 68 игр трудно так пройти. Мода на короткие предсезонки может навредить нашему хоккею»

Александр Пашков высказался о «Торпедо».

– Удивительная команда, второй год радует. Эффектно обыграла и Ярославль, и СКА, и Минск. « » – феномен, нужно внимательно изучать работу . Спокойно, профессионально, без лишних эмоций.

– Вы верите в Нижний Новгород?

– Скорее нет, чем да. У «Торпедо» все построено на эмоциях, на быстрых ногах, на авантюрном хоккее. 68 матчей трудно так пройти.

– Но это говорили и год назад, но «Торпедо» вышло в плей-офф и эффектно остановило «Динамо»...

– Да, но потом были 0-4 от СКА. Поверьте, мне очень нравится работа Ларионова, отношусь к нему с большим уважением. Хоккейный бум в Нижнем Новгороде – большая заслуга его команды.

Но нужно понимать, «Торпедо» – команда-исключение. Собрана из молодых ребят, от которых никто ничего не ждет и на которых не давят. Никто не давит и на Ларионова. В этом плане он, наверное, единственный в КХЛ.

Да, за счет молодости, раскованности, задора, постоянной ротации молодежи «Торпедо» заняло свою нишу. Но, повторюсь, это исключительная история. А один из моментов, который «Торпедо» пропагандирует, вообще является сомнительным.

«Торпедо» запустило моду на легкие и короткие предсезонки, в стиле того же «Куньлуня». Эту моду начинают повторять, в том числе отчасти в московском «Динамо», у которого, хочу напомнить, особые традиции подготовки и особая история. Считаю, что эта мода может навредить нашему хоккею.

Существуют специальные подготовительные циклы, базис предсезонной подготовки. Он отработан многолетним опытом отечественного хоккея, это наука. И этот базис долгие годы позволял нам быть лучше, чем европейцы и канадцы, помогал выигрывать многие мировые турниры.

Теперь нам предлагают этот огромный опыт отбросить, собраться 1 августа и 1 сентября начать. Но так не бывает! У нас специфический календарь, согласно которому половина отдыхает с марта по июль, то есть почти пять месяцев. Думаю, даже журналиста такой отпуск лишит квалификации. Что уж говорить о спортсмене!

И этим спортсменам после такого простоя вы предлагаете в августе начинать подготовку. Это профессиональный приговор! Который, по сути, мы выносим всей нашей хоккейной школе. Боюсь, когда вернемся на мировую арену, сразу увидим последствия – по неутешительным результатам, – сказал олимпийский чемпион.