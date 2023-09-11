Пашков о «Торпедо»: «Все построено на эмоциях, быстрых ногах, авантюрном хоккее. 68 игр трудно так пройти. Мода на короткие предсезонки может навредить нашему хоккею»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков высказался о «Торпедо».

– Удивительная команда, второй год радует. Эффектно обыграла и Ярославль, и СКА, и Минск. «Торпедо» – феномен, нужно внимательно изучать работу Ларионова. Спокойно, профессионально, без лишних эмоций.

– Вы верите в Нижний Новгород?

– Скорее нет, чем да. У «Торпедо» все построено на эмоциях, на быстрых ногах, на авантюрном хоккее. 68 матчей трудно так пройти.

– Но это говорили и год назад, но «Торпедо» вышло в плей-офф и эффектно остановило «Динамо»...

– Да, но потом были 0-4 от СКА. Поверьте, мне очень нравится работа Ларионова, отношусь к нему с большим уважением. Хоккейный бум в Нижнем Новгороде – большая заслуга его команды.

Но нужно понимать, «Торпедо» – команда-исключение. Собрана из молодых ребят, от которых никто ничего не ждет и на которых не давят. Никто не давит и на Ларионова. В этом плане он, наверное, единственный в КХЛ.

Да, за счет молодости, раскованности, задора, постоянной ротации молодежи «Торпедо» заняло свою нишу. Но, повторюсь, это исключительная история. А один из моментов, который «Торпедо» пропагандирует, вообще является сомнительным.

«Торпедо» запустило моду на легкие и короткие предсезонки, в стиле того же «Куньлуня». Эту моду начинают повторять, в том числе отчасти в московском «Динамо», у которого, хочу напомнить, особые традиции подготовки и особая история. Считаю, что эта мода может навредить нашему хоккею.

Существуют специальные подготовительные циклы, базис предсезонной подготовки. Он отработан многолетним опытом отечественного хоккея, это наука. И этот базис долгие годы позволял нам быть лучше, чем европейцы и канадцы, помогал выигрывать многие мировые турниры.

Теперь нам предлагают этот огромный опыт отбросить, собраться 1 августа и 1 сентября начать. Но так не бывает! У нас специфический календарь, согласно которому половина КХЛ отдыхает с марта по июль, то есть почти пять месяцев. Думаю, даже журналиста такой отпуск лишит квалификации. Что уж говорить о спортсмене!

И этим спортсменам после такого простоя вы предлагаете в августе начинать подготовку. Это профессиональный приговор! Который, по сути, мы выносим всей нашей хоккейной школе. Боюсь, когда вернемся на мировую арену, сразу увидим последствия – по неутешительным результатам, – сказал олимпийский чемпион.

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7 комментариев

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Денис Смирнов
Как сказал Ларионов, хоккеисты это профессионалы и они должны уже в августе быть готовыми, должны сами себя приводить в форму, за это они получают большую зарплату, в августе пришли сдали тесты и поехали в сезон. все правильно он делает, из за того что все отработанное годами наш хоккей и встал, развития нет
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ivan-off
он же после финала конференции, в котором Торпедо уступит 2:4, например: "я же говорил!"
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Огюст
Пашков , критиковать Ларионова за тренерский процесс ,за длительность проведения его в предсезонку можно будет только по окончанию сезона , если будет неудачный итог ,а сейчас команда на ходу и играет атакующе , победно -в удовольствие чувствуется самим игрокам ,тренеру и болельщикам !
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продавец-пипец
При чем здесь "традиция предсезонка у Динамо"???Разбудите этого пенсионера, с отбитой флягой!!!На дворе уже 2023 год, а не 1973!!!!
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krasno-siniyman
В прошлом сезоне Торпедо проиграло 0-4 СКА, но там в каждом матче все было на тоненького. Все решили мелочи в каждом матче и более сильные исполнители у Питера. Ни о какой разницы в физике не было и в помине. Поэтому пусть Ларионов и дальше продвигает свою систему
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Dundee
Человек застрял в прошлом и не понимает суть
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