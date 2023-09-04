Силаев из «Торпедо» – первый игрок 2006 года рождения в КХЛ. Защитник сыграл 19 минут против «Локомотива» и заблокировал 4 броска

Теги Локомотив Торпедо КХЛ Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев стал первым игроком 2006 года рождения в КХЛ.

17-летний защитник «Торпедо» принял участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:2).

Это был дебютный матч хоккеиста в лиге, в котором он провел на льду 19 минут и 27 секунд (из них 46 секунд – в большинстве, 1 минута – в меньшинстве).

Также Антон Силаев заработал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам, а также сделал четыре блок-шота.

13 комментариев

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JENNINGS
Погодите, как это людям, родившимся в 2006 г, уже 17 лет??? 2006-й только что же недавно был😱😱😱
+21
0
+21
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Machine Head
Вот это я понимаю развитие собственных игроков , развитие молодежи . Ни у кого не отобрали , не заманили деньгами , а пацан в 17 лет уже играет в КХЛ в основном составе . Вот о чем надо говорить и писать , а не о том , что 11 человек игравших в КХЛ новых заявили , которые уже состоялись , как игроки в других клубах . Больших успехов в карьере Антону .
+19
-4
+15
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Матроскин52
Антон просто молодец! Первый матч в КХЛ провел очень неплохо, не стушевался, без дрожи в коленках! Профессор продолжает свою стратегию по воспитанию молодых игроков!
+11
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+11
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Юрий Павлов
вот это дебют!!! а ни то что там у ска "11 игроков дебютировали за ска"
+12
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+11
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Дмитрий Пузырёв
Во-первых, всех любителей хоккея со стартом сезона!
Во-вторых, родное «Торпедо» с победой!..
Ну и в-третьих, с дебютом Антона, хорошей карьеры, титулов с командой. (А что? А вдруг...) :-)
+10
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J-12
вчера в трансляции огромным великаном казался
+7
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Влад Егоров
Ответ J-12
вчера в трансляции огромным великаном казался
Почему казался?)) Он 2 метра ростом)
+7
0
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SmilingBy
Желаю парню не оказаться в СКА
+6
0
+6
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Олег НН
Антохе желаю удачи
+5
0
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Серый
Почти однофамилец)
+1
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kazbek.sultanbek
Ответ Влад Егоров
Почему казался?)) Он 2 метра ростом)
Посмотрел на состав сборной 2006 года рождения, очень крупные все ребята, а особенно защитники
+1
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Влад Егоров
Ответ kazbek.sultanbek
Посмотрел на состав сборной 2006 года рождения, очень крупные все ребята, а особенно защитники
Только звезд все равно нет,ну или тренер совсем плох,раз даже белорусам проиграли
+1
0
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Сидни Кросби 2
Я же не написали пятак как он расчистил,мужиков выталкивал.
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