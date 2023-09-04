Силаев из «Торпедо» – первый игрок 2006 года рождения в КХЛ. Защитник сыграл 19 минут против «Локомотива» и заблокировал 4 броска

Антон Силаев стал первым игроком 2006 года рождения в КХЛ.

17-летний защитник « » принял участие в матче Фонбет чемпионата против « » (5:2).

Это был дебютный матч хоккеиста в лиге, в котором он провел на льду 19 минут и 27 секунд (из них 46 секунд – в большинстве, 1 минута – в меньшинстве).

Также Антон Силаев заработал показатель полезности «плюс 1», нанес один бросок по воротам, а также сделал четыре блок-шота.