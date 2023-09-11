Голдобин, Никишин и Смит – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги СКА Спартак рейтинги Джереми Смит КХЛ Николай Голдобин Куньлунь Ред Стар Александр Никишин Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Джереми Смит («Куньлунь»), одержавший 3 победы в 3 матчах. Он отразил 95,93% бросков при коэффициенте надежности 1,66. В матче с «Сочи» (3:0) Смит сыграл на ноль. 

Лучшим защитником стал Александр Никишин (СКА), набравший 5 (2+3) очков в 4 играх недели. Никишин не завершил ни один из матчей Фонбет Чемпионата КХЛ с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». На его счету также 10 силовых приемов, 9 блокированных бросков и 1 отбор шайбы. 

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»). Он набрал 7 (6+1) очков в 4 играх. Форвард отличался в каждом матче сезона и установил новый рекорд клуба по голевой серии со старта чемпионата в КХЛ. В игре с «Северсталью» (6:4) Голдобин сделал хет-трик. В его активе также 1 силовой прием и 2 заблокированных броска. 

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