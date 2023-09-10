Вячеслав Козлов о том, злоупотреблял ли Гусев алкоголем: «Я с ним не пил, не могу ничего утверждать. Для меня важно, что он показывает на льду, вне площадки – его личная жизнь»

Теги Торпедо Вячеслав Козлов НХЛ Никита Гусев Динамо Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Хоккей

Вячеслав Козлов высказался о слухах о том, что Никита Гусев злоупотреблял пивом.

Тренер «Динамо» поделился мнением о новом форварде команды.

– Вы говорили, что были медленными, но при этом новичка Гусева нельзя назвать быстрым игроком.

– Да, но у него есть такие компоненты в игре, которых нам не хватало.

Я не могу сказать, что в прошлом сезоне у нас все были медленными, но «Торпедо» было намного быстрее и мобильнее, чем мы. В той серии мы не могли реализовать свои моменты, хотя их было очень много, а Гусев – это тот игрок, который может забить, отдать и решить исход игры. Он делает партнеров лучше.

– Вы верите, что Гусев злоупотреблял алкоголем по ходу прошлого сезона?

– Лично мне, как профессиональному спортсмену, не хочется даже говорить об алкоголе, но у нас, к сожалению, сильно заостряют внимание на этой теме. Наверное, каждый в жизни когда-то что-то такое пробовал, но неэтично говорить об алкоголе, являясь спортсменом, ведь нас все читают и смотрят.

Такие вещи есть и в НХЛ, и у нас, просто надо проще к этому относиться. Я с Никитой Гусевым сам не пил, поэтому не могу ничего утверждать. Для меня важно, что он показывает на льду, а за пределами площадки начинается его личная жизнь, которой он распоряжается сам, – сказал тренер московского «Динамо» Козлов.

Гусев на вопрос «Пиво или вино?»: «Водичка с газом. И желательно с лимончиком»

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1 комментарий

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Montenegro Serbian
Как вообще такие нафталиновые темы поднимают? Уже почти полгода прошло с той мутной темы, а какой-то журналист вдруг задаёт вопрос про Гусева и пивас. Удивительно)
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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