Вячеслав Козлов о том, злоупотреблял ли Гусев алкоголем: «Я с ним не пил, не могу ничего утверждать. Для меня важно, что он показывает на льду, вне площадки – его личная жизнь»

Вячеслав Козлов высказался о слухах о том, что Никита Гусев злоупотреблял пивом.

Тренер «Динамо» поделился мнением о новом форварде команды.

– Вы говорили, что были медленными, но при этом новичка Гусева нельзя назвать быстрым игроком.

– Да, но у него есть такие компоненты в игре, которых нам не хватало.

Я не могу сказать, что в прошлом сезоне у нас все были медленными, но « » было намного быстрее и мобильнее, чем мы. В той серии мы не могли реализовать свои моменты, хотя их было очень много, а Гусев – это тот игрок, который может забить, отдать и решить исход игры. Он делает партнеров лучше.

– Вы верите, что Гусев злоупотреблял алкоголем по ходу прошлого сезона?

– Лично мне, как профессиональному спортсмену, не хочется даже говорить об алкоголе, но у нас, к сожалению, сильно заостряют внимание на этой теме. Наверное, каждый в жизни когда-то что-то такое пробовал, но неэтично говорить об алкоголе, являясь спортсменом, ведь нас все читают и смотрят.

Такие вещи есть и в , и у нас, просто надо проще к этому относиться. Я с сам не пил, поэтому не могу ничего утверждать. Для меня важно, что он показывает на льду, а за пределами площадки начинается его личная жизнь, которой он распоряжается сам, – сказал тренер московского «Динамо» Козлов.

Гусев на вопрос «Пиво или вино?»: «Водичка с газом. И желательно с лимончиком»