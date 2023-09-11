Крикунов о лидерстве «Куньлуня»: «Игнатьев только начал работать главным. Ему хочется доказать, что выбор руководства был правильным»

Владимир Крикунов высказался о лидерстве «Куньлуня» в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Игра какой команды удивила вас больше всего на старте нового сезона?

– Самое неожиданное для меня – это то, что « » забрался на первое место. Это самый большой сюрприз нового чемпионата. Хотя это, может, просто удачно сложилось для них, потому что календарь у них удобный в начале сезона.

– А почему для вас «Куньлунь» стал открытием? Этой команде практически удалось сохранить прошлогодний состав, наиграть звенья летом, да и основной вратарь Смит достаточно сильный…

– И тренер у них другой, еще советской школы – Виктор Игнатьев, который поиграл во многих наших клубах. Это молодой специалист, который только начал работать главным. Естественно, ему хочется доказать руководству китайского клуба, что их выбор был правильным, – сказал советник гендиректора московского «Динамо».