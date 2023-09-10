Леонид Вайсфельд оценил перспективы «Куньлуня» в сезоне-2023/24.

Клуб одержал четыре победы в пяти матчах на старте сезона и с 8 очками возглавляет таблицу Запада.

«Собрались опытные ребята, если не ошибаюсь, они впервые прошли предсезонные сборы за все это время. Обычно собирались за день до начала чемпионата.

Из сильных сторон можно выделить тренера и вратарский коллектив. Проблема в том, что за два месяца они сыграют почти 30 игр, а скамейка короткая. Вопрос – смогут ли выдержать такой темп.

Учитывая все факторы, возможно, они попадут в плей-офф, но сомневаюсь, что далеко пройдут, хотя все возможно», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд.