Вайсфельд о «Куньлуне»: «Собрались опытные ребята. Проблема в том, что за 2 месяца они сыграют почти 30 игр, а скамейка короткая. Вопрос – смогут ли выдержать такой темп»

Теги Леонид Вайсфельд КХЛ Виктор Игнатьев Матч ТВ Куньлунь Ред Стар Хоккей

Леонид Вайсфельд оценил перспективы «Куньлуня» в сезоне-2023/24.

Клуб одержал четыре победы в пяти матчах на старте сезона и с 8 очками возглавляет таблицу Запада.

«Собрались опытные ребята, если не ошибаюсь, они впервые прошли предсезонные сборы за все это время. Обычно собирались за день до начала чемпионата.

Из сильных сторон можно выделить тренера и вратарский коллектив. Проблема в том, что за два месяца они сыграют почти 30 игр, а скамейка короткая. Вопрос – смогут ли выдержать такой темп.

Учитывая все факторы, возможно, они попадут в плей-офф, но сомневаюсь, что далеко пройдут, хотя все возможно», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вайсфельд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий