Джереми Смит о победе над ЦСКА: «Не думаю, что Федотова можно винить в пропущенных голах. Вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают»

Теги ЦСКА Джереми Смит КХЛ Виктор Игнатьев Иван Федотов Куньлунь Ред Стар ТАСС Хоккей

Джереми Смит оценил игру Ивана Федотова в матче против «Куньлуня».

Китайский клуб обыграл ЦСКА (3:2 ОТ). Федотов отбил 17 из 19 бросков. Победный гол «Куньлунь» забил в пустые ворота.

«Мы знали, что ЦСКА будет играть грамотно тактически. Они всегда играют в агрессивный хоккей, и мы были готовы к этому.

Очень хорошо, что мы выигрываем сейчас, потому что потом у нас будет очень сложное расписание матчей. Но пока прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Надо продолжать выигрывать и, главное, хорошо закончить чемпионат.

Мы хотим как минимум попасть в плей-офф. Но сейчас мы идем шаг за шагом, от игры к игре.

Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше [моментов], чем у него [Федотова]. Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах.

Игнатьев? Виктор – очень сильный тренер. Он был в КХЛ долгое время и хорошо знает игру и эту лигу. У нас не было такого тренера здесь, мы очень рады, что он пришел», – сказал вратарь «Куньлуня« Джереми Смит.

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