Джереми Смит о победе над ЦСКА: «Не думаю, что Федотова можно винить в пропущенных голах. Вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают»

Джереми Смит оценил игру Ивана Федотова в матче против «Куньлуня».

Китайский клуб обыграл ЦСКА (3:2 ОТ). Федотов отбил 17 из 19 бросков. Победный гол «Куньлунь» забил в пустые ворота.

«Мы знали, что ЦСКА будет играть грамотно тактически. Они всегда играют в агрессивный хоккей, и мы были готовы к этому.

Очень хорошо, что мы выигрываем сейчас, потому что потом у нас будет очень сложное расписание матчей. Но пока прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Надо продолжать выигрывать и, главное, хорошо закончить чемпионат.

Мы хотим как минимум попасть в плей-офф. Но сейчас мы идем шаг за шагом, от игры к игре.

Сегодня была такая игра, что у меня было намного больше [моментов], чем у него [Федотова]. Но зачастую вратарю сложнее играть, когда по его воротам мало бросают. Но сегодня он сделал два очень хороших спасения, а пропустил только две шайбы в меньшинстве. Не думаю, что его можно винить в этих голах.

Игнатьев? Виктор – очень сильный тренер. Он был в КХЛ долгое время и хорошо знает игру и эту лигу. У нас не было такого тренера здесь, мы очень рады, что он пришел», – сказал вратарь «Куньлуня« Джереми Смит.