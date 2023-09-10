Тренер «Куньлуня» о том, не вырастет ли у команды корона после 4 побед: «Надеюсь, что нет. Ничего же не произошло. Это всего 5 игр»

Виктор Игнатьев подвел итоги матча против ЦСКА (3:2 ОТ).

«Мы провели очень эмоциональный матч в Казани, счет не отражал того, что было на льду. Казань была солиднее, но мы держались неплохо.

Сегодня мы выбрали другую модель игры и, если смотреть на игру, мы сделали все правильно. Вчера у команды был выходной, сегодня не было раскатки утром, поэтому первый период получился корявым. Второй был лучше.

Третий можно поделить на две части, во второй мы отбивались. Отбивались достойно. мог забить гораздо более интересный гол, чем тот, который забил. Хорошо то, что хорошо кончается, мы довольны двумя очками!

Забили две шайбы в большинстве? Мы знали, что у ЦСКА сильное меньшинство, там играют солидные ребята. Поэтому серьезно готовились к ним за тот короткий период, который у нас был. Вторая шайба получилась более спонтанной, но первая получилась именно такой, как мы задумывали.

Не вырастет ли у команды корона после четырех побед? За всю команду не могу ответить, там двадцать человек. Надеюсь, что нет, ничего же не произошло. Это всего пять игр. Но эти победы на старте сезона помогут команде. Мы предлагаем, парни делают и видят, что это работает», – сказал главный тренер « » Игнатьев.