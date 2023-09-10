Сергей Федоров: «В «Куньлуне» опытные хоккеисты, они прошли хороший путь в Северной Америке. Мы растем, играя против них»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров считает, что ЦСКА растет, играя против хоккеистов «Куньлуня».

Сегодня команда проиграла китайскому клубу (2:3 ОТ).

«Третье подряд поражение в овертайме в Мытищах? Тут нет никакой системы. Просто тяжелые игры с обученным соперником. Все ребята, кто играет за «Куньлунь», – это опытные хоккеисты. Они прошли хороший путь в Северной Америке, и неважно, какая это лига. Я так понимаю, что это 10-12 лет профессионального хоккея, поэтому это сложные матчи.

Может быть, в какой-то момент потеря концентрации влияет на нашу игру, но я хочу сказать, что мы и дома не лучшим образом выступаем против этой команды. Здесь нам это надо четко понять: «Куньлунь» – это хорошая команда, и против нас она здорово играет.

В прошлом году я говорил, что получаю удовольствие от игр с этой командой? Да, совершенно верно. Есть такое чувство, когда видишь очень много правильных действий и комбинаций, как со стороны соперника, так и с нашей стороны.

Я считаю, что мы растем, играя против них. Особенно наше четвертое звено, где собраны молодые ребята», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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