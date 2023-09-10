Сергей Федоров: «В «Куньлуне» опытные хоккеисты, они прошли хороший путь в Северной Америке. Мы растем, играя против них»

Сергей Федоров считает, что ЦСКА растет, играя против хоккеистов «Куньлуня».

Сегодня команда проиграла китайскому клубу (2:3 ОТ).

«Третье подряд поражение в овертайме в Мытищах? Тут нет никакой системы. Просто тяжелые игры с обученным соперником. Все ребята, кто играет за « », – это опытные хоккеисты. Они прошли хороший путь в Северной Америке, и неважно, какая это лига. Я так понимаю, что это 10-12 лет профессионального хоккея, поэтому это сложные матчи.

Может быть, в какой-то момент потеря концентрации влияет на нашу игру, но я хочу сказать, что мы и дома не лучшим образом выступаем против этой команды. Здесь нам это надо четко понять: «Куньлунь» – это хорошая команда, и против нас она здорово играет.

В прошлом году я говорил, что получаю удовольствие от игр с этой командой? Да, совершенно верно. Есть такое чувство, когда видишь очень много правильных действий и комбинаций, как со стороны соперника, так и с нашей стороны.

Я считаю, что мы растем, играя против них. Особенно наше четвертое звено, где собраны молодые ребята», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.