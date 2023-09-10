Федоров о раскалибровке: «Это вибрация, которая не дает объекту, если мы говорим о машине, двигаться быстро. Так и в ЦСКА. Где-то форварды убежали, где-то защитники не отдали вовремя»

Сергей Федоров после игры с «Куньлунем» рассказал о раскалибровке игроков ЦСКА.

Китайский клуб обыграл ЦСКА (3:2 ОТ).

«Что такое раскалибровка? Технически это вибрация, которая не дает какому-то объекту – если мы говорим о машине – двигаться быстро и так, как хочешь. Что-то звенит, вибрирует и не дает двигаться в нормальном режиме.

Так и здесь. Можно сказать, что [это происходит] временами, не постоянно. Где-то нападающие убежали, где-то защитники не отдали вовремя и тому подобное. Для нас такие моменты не характерны, но они бывают.

Ротация из-за сложного календаря? Календарь как календарь. В моем понимании мы достаточно хорошо проходим этот календарь. У нас было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Мы точно отдохнули физически, поэтому будут какие-то вынужденные моменты, если говорить о травмах. Но если травм нет, то у нас все готовы играт, хоть все 68 матчей.

Все календари трудные, даже если там меньше игр, но они все равно с перелетами и переездами. Но я не думаю, что в этом есть суперглубина вопроса», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

Федоров о матче с «Куньлунем»: «Второй период у ЦСКА не получился, какая-то раскалибровка. Найдем ключи, чтобы это исправить и играть все 60 минут»