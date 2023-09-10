Плющев о Гальченюке: «СКА своей игрой пока не впечатляет, она невзрачная. И новичок в тени. Один в поле не воин»

Теги СКА Владимир Плющев КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре форварда СКА Алекса Гальченюка.

Нападающий сделал 2 передачи в 4 матчах сезона.

«Пока СКА своей игрой не впечатляет, она невзрачная, и новичок в тени. Один в поле не воин.

Вокруг таких игроков надо строить команду. Ему в звено нужны определенные хоккеисты, тогда можно использовать его сильные качества.

Надо не забывать, что предсезонка у него получилась скомканная», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.

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3 комментария

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Lermont
Один? А как же система, которую Ромочка уже столько времени выстраивает?
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Павел павел
на безрыбье и рак рыба. в поле и жук мясо
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