Плющев о Гальченюке: «СКА своей игрой пока не впечатляет, она невзрачная. И новичок в тени. Один в поле не воин»

Владимир Плющев высказался об игре форварда СКА Алекса Гальченюка.

Нападающий сделал 2 передачи в 4 матчах сезона.

«Пока СКА своей игрой не впечатляет, она невзрачная, и новичок в тени. Один в поле не воин.

Вокруг таких игроков надо строить команду. Ему в звено нужны определенные хоккеисты, тогда можно использовать его сильные качества.

Надо не забывать, что предсезонка у него получилась скомканная», – сказал бывший главный тренер сборной России Плющев.