Камалов о составе СКА: «Каждый год на сборы едут две команды – нормальный процесс. У нас одна система игры»

Теги СКА КХЛ Никита Камалов Хоккей

Никита Камалов ответил на вопрос относительно состава СКА.

– В ходе предсезонки у СКА была огромная обойма игроков, значительную часть которых убрали ближе к началу регулярки, чтобы уместиться под потолок зарплат. Такая текучка кадров вообще сказывается на команде?

– Нет, наоборот, это конкуренция. Это хорошо всегда – это двигатель прогресса.

Поэтому я не вижу в этом ничего такого – у нас каждый год, считай, две команды едут на сборы. Нормальный рабочий процесс.

– Сложностей со взаимопониманием нет от того, что второй сезон подряд у вас масштабные перемены в составе, свыше десятка новичков появляется только за лето?

– Нет, с этим все в порядке. У нас одна система игры. Поэтому все подходят друг другу и знают, что делать.

Ничего нового нет, из-за того, что кто-то ушел или пришел. Все прекрасно понимают, что делать на площадке, – сказал защитник СКА Никита Камалов.

7 комментариев

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Валерий Сергеевич
У вас воровская система, а за базар и сломанные судьбы, рано или поздно всё равно придется ответить, живете вы по принципу, что не съем, то надкусаю!
+11
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+11
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андрэ
система))
+2
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Владимир
Кошмар!!! Зомби ска...
+2
0
+2
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Иван Голинько
да похоже, что они там зомби...
+1
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Maxim Shumov
Я уже запутался в их системах
+1
0
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Валерий Береснев
Каналов...Игрок..ни рыба,ни мясо...
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Антон Некрасов
нормальный процесс , когда есть одна команда , а не сброд , собранный за бабки , большинство которого полировкой занимается ..
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