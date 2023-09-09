Камалов о составе СКА: «Каждый год на сборы едут две команды – нормальный процесс. У нас одна система игры»

Никита Камалов ответил на вопрос относительно состава СКА.

– В ходе предсезонки у СКА была огромная обойма игроков, значительную часть которых убрали ближе к началу регулярки, чтобы уместиться под потолок зарплат. Такая текучка кадров вообще сказывается на команде?

– Нет, наоборот, это конкуренция. Это хорошо всегда – это двигатель прогресса.

Поэтому я не вижу в этом ничего такого – у нас каждый год, считай, две команды едут на сборы. Нормальный рабочий процесс.

– Сложностей со взаимопониманием нет от того, что второй сезон подряд у вас масштабные перемены в составе, свыше десятка новичков появляется только за лето?

– Нет, с этим все в порядке. У нас одна система игры. Поэтому все подходят друг другу и знают, что делать.

Ничего нового нет, из-за того, что кто-то ушел или пришел. Все прекрасно понимают, что делать на площадке, – сказал защитник СКА Никита Камалов.