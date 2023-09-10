Рябыкин о СКА: «Команда с хорошим атакующим потенциалом. Стартовать с длинной гостевой серии тяжело, тем более много ребят на травмах»

Дмитрий Рябыкин высказался о старте сезона в исполнении СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала 2 победы при 2 поражениях.

– начал чемпионат лишь с 50-процентным результатом, хотя год назад стартовал с 9 побед.

– Следил за СКА, это команда с хорошим атакующим потенциалом. Поверьте, стартовать с длинной гостевой серии тяжело – и функционально, и психологически. Тем более там много ребят на травмах.

Кстати, в начале этой недели Питер открывает домашний сезон матчем со « ». Обе команды много обсуждают, обе неоднозначно стартовали, обе ищут счастья в атаке. Это будет матч недели! – считает бывший тренер «Авангарда».

Ротенберг после 2:3 от «Локомотива»: «Мы выхолощены, ноги тяжелые, потому что в самолете живем. Четыре игры на выезде»