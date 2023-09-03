Роман Ротенберг: «Третьяк мне рассказывал, как Тарасов лично готовил вратарей. Я тоже готов, но понимаю, что не настолько хорошо разбираюсь»

Роман Ротенберг рассказал о работе с вратарями СКА.

«Мы играем против сильнейших команд, в серьезная конкуренция. И моя задача – в день игры по глазам определять, кто готов играть, а кто нет. Важно подвести каждого игрока, включая вратарей.

мне рассказывал, как лично занимался подготовкой голкиперов. Однако тогда были другие времена. Я тоже готов заниматься этим, но понимаю, что сам не настолько хорошо в этом разбираюсь.

Современный подход состоит в том, что мы делегируем полномочия. Если честно, в прошлом сезоне я полностью доверился тренерам вратарей, и в этом тоже полностью им доверяю.

Они дают обратную связь, а имя голкипера на ключевые игры мы будем обсуждать совместно, и выберем лучшего, чтобы не допускать ошибок прошлого сезона», – рассказал главный тренер СКА.

Самонов о Ротенберге в СКА: «Он минимально вовлекался в тренировки вратарей. Но последнее слово по старту всегда было за ним»