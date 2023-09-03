Роман Ротенберг: «Третьяк мне рассказывал, как Тарасов лично готовил вратарей. Я тоже готов, но понимаю, что не настолько хорошо разбираюсь»

Теги СКА Владислав Третьяк сборная СССР КХЛ Анатолий Тарасов чемпионат СССР Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о работе с вратарями СКА.

«Мы играем против сильнейших команд, в КХЛ серьезная конкуренция. И моя задача – в день игры по глазам определять, кто готов играть, а кто нет. Важно подвести каждого игрока, включая вратарей.

Третьяк мне рассказывал, как Тарасов лично занимался подготовкой голкиперов. Однако тогда были другие времена. Я тоже готов заниматься этим, но понимаю, что сам не настолько хорошо в этом разбираюсь.

Современный подход состоит в том, что мы делегируем полномочия. Если честно, в прошлом сезоне я полностью доверился тренерам вратарей, и в этом тоже полностью им доверяю.

Они дают обратную связь, а имя голкипера на ключевые игры мы будем обсуждать совместно, и выберем лучшего, чтобы не допускать ошибок прошлого сезона», – рассказал главный тренер СКА. 

Самонов о Ротенберге в СКА: «Он минимально вовлекался в тренировки вратарей. Но последнее слово по старту всегда было за ним»

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57 комментариев

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Амфитрион
Да ладно, выгони к чертям всю армию помощников, и возьми все на себя. А также выпускай себя на решающие моменты в матчах и клади лакроссы. И пусть только попробуют отбивать, гаденыши.
+95
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pztpzhmx66
Остановите его
+54
-4
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Maturmalai
Ответ pztpzhmx66
Остановите его
Нет, лучше дайте ему обо ться.
+31
-2
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Андрей Корбут
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Из 10 последних новостей на главной спортс.ру по теме хоккей - 5 начинаются со слова "Ротенберг". Купил еще и ваш сайт в придачу к Галченюку?)
+23
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wolkov
да ладно, Ром, не скромничай, ты лучший во всем, чего не коснешься. Даже уксус в вино превращаешь
+18
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Vitali Remets
да и в хоккее ты особо не разбираешься Ромка, лучше дать возможность тренировать СКА настоящим профессиональным тренерам , а самому вернуться на должность "Глава штаба" ф
+17
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saskha
Ротенберг на спортс.ру - как бывший советник главы Пентагона Макгрегор и экс-разведчик Риттер на РИА Новости и RT.
А когда он впадёт в немилость, ему будут "жёстко отвечать" читатели китайского портала Гуанча
+10
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берде
«Не настолько хорошо». У этого нарцисса совсем нет тормозов.
+7
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Алексей
Ответ Андрей Корбут
Из 10 последних новостей на главной спортс.ру по теме хоккей - 5 начинаются со слова "Ротенберг". Купил еще и ваш сайт в придачу к Галченюку?)
Главное чтобы комменты не читал, а то больше денег не даст
+6
0
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filippa
в чем проблема то ? на ютубе столько роликов ! посмотри и действуй!
+5
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Strongman88
А сейчас не нужно разбираться как Тарасов, надо быть просто Ротенбергом , и ты готов
+5
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_Baltik_
Готовил ли лично вратарей Йозе Марино, вот в чём вопрос.
+5
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Сергей
Опять таблетки с утра не выпил
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alta85
Держите самозванца! Рома не мог этого сказать. Он знает все.
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alklimov2018
Больной человек на руководящей должности... из этого исходят все проблемы нашей страны.
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bukvoed33
ты расскажи к чему ты не готов? Всё умеет, всё могëт..
+3
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Олег
Рома проснись тебя ######### .
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Machine Head
Кто - то мозги вправил Ротенбергу. Теперь говорит о делегировании полномочий. Скажи уже сразу , что твоя новая методика и система состоит в делегировании полномочий тренеру по большинству , тренеру по меньшинстве , тренерам защитников и нападающих, потому что я не очень хорошо разбираюсь .
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GromwuD
в 4 словах столько ошибок "не настолько хорошо разбираюсь" правильно пишется так "Вообще нифига не понимаю"
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кастрюлькин
Данный сабж яркая иллюстрация к определению "Тупой и Отважный"
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oberkorn
Ротенберг и мостовой, как танго и кэш. Задрали всех.
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nmnackjbxkasbk
Ответ pztpzhmx66
Остановите его
а смысл?
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Pitts
Просто глаз под маской не видно, а так бы смог и вратарей
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Ali
Скажите ему, что не в чём не разбирается
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Mbest77
Ответ wolkov
да ладно, Ром, не скромничай, ты лучший во всем, чего не коснешься. Даже уксус в вино превращаешь
Эээ… это нельзя…
Это уже другая статья
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