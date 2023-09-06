Третьяк о старте сезона в НАО: «Хоккей – национальная гордость России. Признателен губернатору Бездудному за то, что он развивает спорт в регионе»

Теги ФХР Владислав Третьяк чемпионат СССР игровая форма Политика Хоккей

Владислав Третьяк считает, что хоккей является национальной гордостью России.

5 сентября президент ФХР посетил матч в Нарьян-Маре на ледовой арене дворца спорта «Труд». Это была первая игра сезона в Ненецком автономном округе.

На торжественном мероприятии Третьяк выступил с приветственным словом.

«Дорогие друзья, любители спорта, хоккея, спасибо большое за приглашение! Хочу сказать, что здесь живут действительно удивительные люди. Вы любите свою землю, и я хотел бы пожелать вам успеха, мира, добра и только побед.

Хоккей – это наша национальная гордость. Сегодня здесь собрались люди разных профессий, которых объединяет любовь к этому виду спорта. Выражаю глубокую признательность губернатору Юрию Бездудному за то, что он поддерживает и развивает в регионе не только хоккей, но и другие виды спорта», – сказал Третьяк

Он также передал Бездудному свой хоккейный свитер, в котором 15 лет играл за команду СССР.

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6 комментариев

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Санитар-волк
У нас "национальная гордость" - всё что угодно, кроме нормальной жизни граждан.
+3
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+3
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Саймон Гордый
Бездуднов пятиюродный брат Дудя?
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-1
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Раменки за Динамо
Сколько же у Третьяка свитеров...
0
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Sobachkin
Прям запахло скрепами. Без вылизывания местного начальника ну никак...
0
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Ковид 07.10.52
И чтобы страна делала без губернаторов...., управляющих по своим понятиям..., а не законам...
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Suprmaro
Ответ Саймон Гордый
Бездуднов пятиюродный брат Дудя?
Сводный брат))
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