Третьяк о старте сезона в НАО: «Хоккей – национальная гордость России. Признателен губернатору Бездудному за то, что он развивает спорт в регионе»

Владислав Третьяк считает, что хоккей является национальной гордостью России.

5 сентября президент посетил матч в Нарьян-Маре на ледовой арене дворца спорта «Труд». Это была первая игра сезона в Ненецком автономном округе.

На торжественном мероприятии Третьяк выступил с приветственным словом.

«Дорогие друзья, любители спорта, хоккея, спасибо большое за приглашение! Хочу сказать, что здесь живут действительно удивительные люди. Вы любите свою землю, и я хотел бы пожелать вам успеха, мира, добра и только побед.

Хоккей – это наша национальная гордость. Сегодня здесь собрались люди разных профессий, которых объединяет любовь к этому виду спорта. Выражаю глубокую признательность губернатору Юрию Бездудному за то, что он поддерживает и развивает в регионе не только хоккей, но и другие виды спорта», – сказал .

Он также передал Бездудному свой хоккейный свитер, в котором 15 лет играл за команду СССР.