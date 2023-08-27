Губерниев о решении по Федотову: «ФХР и Третьяк – большие молодцы. Вступать в прямую конфронтацию глупо и недальновидно»

Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ФХР по делу Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.

– Это значит, что Федерация хоккея России и лично Владислав Александрович Третьяк – большие молодцы. Потому что, несмотря на тяжесть момента, вступать в прямую конфронтацию глупо и недальновидно.

Совершенно очевидно, что все-таки, несмотря на все происходящее вокруг, на наше отсутствие на мировой хоккейной арене, мы показываем готовность к диалогу. Показываем открытость.

Конечно, хочется, чтобы вратарь играл, вне всякого сомнения. Но мне хотелось, чтобы он играл еще много месяцев назад, когда фактически я один высказывался на эту тему, а все остальные молчали как рыба об лед. Когда его в армию забирали.

Но сейчас надо все равно продолжать жить по букве закона. Мне, конечно, искренне жаль, что Федотов вне игры, но с точки зрения здравого смысла и всего происходящего это абсолютно оправданное решение. Так тому и быть.

– То есть, враждовать с ИИХФ не стоит?

– Мы показываем, что мы открыты.

– Просто представляю, что было бы, если бы Федотов вышел на лед 1 сентября. Прилетели бы санкции и ЦСКА, И КХЛ.

– Конечно.

– Могли бы быть отстранены, как биатлонисты.

– Мы и в хоккее не сильно где играем. Вопрос в другом. Мы должны всему миру рассказывать, показывать и объяснять, что мы по-прежнему уважаем и федерации, и законы.

Мы по-прежнему готовы вернуться и все еще являемся членами этой огромной семьи. В данном случае хоккейной. Как бы там ни было и невзирая на сложность момента, – сказал комментатор Губерниев.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.