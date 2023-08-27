Губерниев о решении по Федотову: «ФХР и Третьяк – большие молодцы. Вступать в прямую конфронтацию глупо и недальновидно»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Владислав Третьяк Дмитрий Губерниев Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ФХР по делу Ивана Федотова.

Ранее стало известно, что ФХР разрешила Федотову играть в КХЛ только с 1 января 2024 года. Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на вратаря, но он не сможет играть за команду до конца срока дисквалификации ИИХФ.

– Это значит, что Федерация хоккея России и лично Владислав Александрович Третьяк – большие молодцы. Потому что, несмотря на тяжесть момента, вступать в прямую конфронтацию глупо и недальновидно.

Совершенно очевидно, что все-таки, несмотря на все происходящее вокруг, на наше отсутствие на мировой хоккейной арене, мы показываем готовность к диалогу. Показываем открытость.

Конечно, хочется, чтобы вратарь играл, вне всякого сомнения. Но мне хотелось, чтобы он играл еще много месяцев назад, когда фактически я один высказывался на эту тему, а все остальные молчали как рыба об лед. Когда его в армию забирали.

Но сейчас надо все равно продолжать жить по букве закона. Мне, конечно, искренне жаль, что Федотов вне игры, но с точки зрения здравого смысла и всего происходящего это абсолютно оправданное решение. Так тому и быть.

– То есть, враждовать с ИИХФ не стоит?

– Мы показываем, что мы открыты.

– Просто представляю, что было бы, если бы Федотов вышел на лед 1 сентября. Прилетели бы санкции и ЦСКА, И КХЛ.

– Конечно.

– Могли бы быть отстранены, как биатлонисты.

– Мы и в хоккее не сильно где играем. Вопрос в другом. Мы должны всему миру рассказывать, показывать и объяснять, что мы по-прежнему уважаем и федерации, и законы.

Мы по-прежнему готовы вернуться и все еще являемся членами этой огромной семьи. В данном случае хоккейной. Как бы там ни было и невзирая на сложность момента, – сказал комментатор Губерниев. 

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

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8 комментариев

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ДнепрЧемпион1983
Нас…., а мы крепчаем. Армейская поговорка
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Andreir888
Так-то Губер последователен... Это неплохо!
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encaro_one
У коней есть возможность за пару дней в московском суде получить обеспечительные меры в виде обязывания ФХР временно допустить Федотова к соревнованиям КХЛ на период рассмотрения апелляции в CAS, объясняя что иное нарушает конституционное право на труд хоккеиста.

И при этом ФХР сохранит лицо, так как что оно может супротив решения российского суда. Сохранит временно ...
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last_guard
А причем тут Третьяк? Он просто шестерка, которая выполняет указания из Минспорта и от главного хоккеиста.
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Назар Игорь
Фраера сдали назад. Как всегда пострадал хоккеист.
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PolarBear
Проститутберниев
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PolarBear
Губер ! Ты еще цветы подари Тардифу и поцелуй в дёсна его
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