Вице-президент КХЛ о реакции на снежного человека Крута: «Максимально положительная. Все говорит о том, что наш талисман получился на 5 с плюсом»

Вице-президент КХЛ заявил о позитивной реакции болельщиков на талисмана лиги.

Перед стартом сезона был представлен талисман КХЛ – снежный человек Крут.

– Талисман презентовали на матче Кубка Открытия в Москве. Получали ли вы уже какой-то фидбек?

– Максимально положительная реакция. И комментарии в сети, и реакция детей и взрослых на арене на Крута – все говорит о том, что наш талисман получился на пятерку с плюсом.

– Будет ли Крут принимать участие в проекте «Талисмания КХЛ»?

– Всех секретов раскрывать не буду, но как символ Лиги, как главный среди талисманов Крут будет принимать участие в Талисмании. Сейчас прорабатываем мелкие детали по организации, скоро поделимся информацией с болельщиками и клубами

– Планирует ли лига в будущем создание дополнительных талисманов? Если да, то при каких условиях?

– Как и у любого персонажа, у Крута обязательно будет развиваться образ и его история, будут появляться друзья и семья. Сейчас мы очень довольны его легендой и появлением, но понимаем, что такой образ обязательно должен обрастать вокруг себя большим количеством историй, приключений и друзей. Не будем забегать вперед по поводу дополнительных талисманов, но, конечно же, этот вопрос мы уже себе пометили к исполнению в будущем, – сказал Сергей Доброхвалов.

Вице-президент КХЛ о снежном человеке в роли талисмана лиги: «Обсуждались Пес-Заброс, Жар-Птица. Остановились на самом большом, мягком, энергичном и дружелюбном»