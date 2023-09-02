Вице-президент КХЛ о снежном человеке в роли талисмана лиги: «Обсуждались Пес-Заброс, Жар-Птица. Остановились на самом большом, мягком, энергичном и дружелюбном»

Теги КХЛ животные и спорт Сергей Доброхвалов маркетинг Хоккей

Вице-президент КХЛ рассказал о том, почему снежный человек стал талисманом лиги.

«На этапе проработки новой стратегии лиги мы поняли, что нам не хватает какого-то отличительного образа, представителя для общения с нашими болельщиками, особенно с юной аудиторией.

На этапе сбора идей обсуждали очень многое, но в итоге пришли, как мне кажется, к наилучшему решению – КХЛ нужен свой талисман. После этого была проделана огромная работа – отсмотрели несколько десятков вариантов отрисованных ростовых кукол, прорабатывали легенду, обсуждали и писали сценарии появления и интеграции талисмана во все проекты и вообще во Вселенную Хоккея.

Вы даже не представляете, какие варианты предлагались и обсуждались – Пес-Заброс, Жар-Птица и другие. В итоге остановились на самом большом, мягком, энергичном и дружелюбном. Встречайте – Талисман КХЛ, снежный человек Крут!» – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу Сергей Доброхвалов. 

Снежный человек Крут стал талисманом КХЛ. Цвета его формы – бирюзовый и фиолетовый

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13 комментариев

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Амфитрион
Жалко Пес-Заброс не прошел. Это прямо гений нейминга придумал.
+13
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Артем Боровой
Пес-Заброс?? ну тогда уж больше подойдет Кот-Кокос))
+12
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Весс
Ответ Артем Боровой
Пес-Заброс?? ну тогда уж больше подойдет Кот-Кокос))
и Мышь - Гашиш.
+10
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Павел Волков
Я есть Грут!!
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Сергей Орлов
Пес-Заброс, это, конечно, был бы шедевр)
+5
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Весс
Ответ Tima_Milan
В рот-наброс
не надо транслировать сюда свои желания.
+6
-2
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личные рекорды это не хоккей
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а получился Киркоров с новым тюнингом, одно лицо просто
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ddt
Это не герыч, это грибы, судя по выхлопу скандинавские мухоморы
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Ыжык
Я даже знаю как бы выглядел пес-заброс
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Lyelik
Кот-Колхоз.
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Александр Базилий
В Лиге уже есть пес-тренерос, и пес-радулос, так что третий пес ни к чему
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Tima_Milan
В рот-наброс
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-3
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pelod
кот Федот
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