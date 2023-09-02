Вице-президент КХЛ о снежном человеке в роли талисмана лиги: «Обсуждались Пес-Заброс, Жар-Птица. Остановились на самом большом, мягком, энергичном и дружелюбном»

Вице-президент КХЛ рассказал о том, почему снежный человек стал талисманом лиги.

«На этапе проработки новой стратегии лиги мы поняли, что нам не хватает какого-то отличительного образа, представителя для общения с нашими болельщиками, особенно с юной аудиторией.

На этапе сбора идей обсуждали очень многое, но в итоге пришли, как мне кажется, к наилучшему решению – КХЛ нужен свой талисман. После этого была проделана огромная работа – отсмотрели несколько десятков вариантов отрисованных ростовых кукол, прорабатывали легенду, обсуждали и писали сценарии появления и интеграции талисмана во все проекты и вообще во Вселенную Хоккея.

Вы даже не представляете, какие варианты предлагались и обсуждались – Пес-Заброс, Жар-Птица и другие. В итоге остановились на самом большом, мягком, энергичном и дружелюбном. Встречайте – Талисман КХЛ, снежный человек Крут!» – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу Сергей Доброхвалов.

Снежный человек Крут стал талисманом КХЛ. Цвета его формы – бирюзовый и фиолетовый