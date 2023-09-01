Снежный человек Крут стал талисманом КХЛ. Цвета его формы – бирюзовый и фиолетовый

Теги КХЛ животные и спорт стиль маркетинг Хоккей

Снежный человек Крут стал талисманом КХЛ.

«Он долгое время наблюдал за Вселенной хоккея с самого Эльбруса и очень хотел стать частью большой хоккейной семьи. Благодаря случайной встрече с альпинистами, мечте было суждено сбыться – ведь путешественники познакомили Крута с талисманами лиги. И он им сразу понравился!

Наш маскот – Снежный человек. Его легко узнать: огромный, пушистый и удивительно приветливый. А яркая бирюзово-фиолетовая форма не позволит затеряться ни на трибунах, ни на льду.

А еще 1 декабря Крут отмечает сразу два праздника – Международный день хоккея и собственный день рождения!» – говорится в телеграм-канале талисмана. 

Фото: телеграм-канал талисмана КХЛ.

9 комментариев

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Oleg Olegov
Лучшее, что я когда-либо видел.
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Yndestad
Я есть КРУТ!
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Знатный стахановец
Прикольный персонаж!
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Габорик
Михаил Крут :)
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goshforever
Ну кстати неплохое решение. Игрушки такие можно продавать, картиночки всякие рисовать модные
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Booligan
Ответ Yndestad
Я есть КРУТ!
И ты, Крут!
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KettyPerry
норм. Если не знать сколько на это потратили бабла-)
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