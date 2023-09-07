Медведев о гибели «Локомотива» в 2011-м: «Это в памяти если не на века, то на десятилетия точно. Самый трагедийный эпизод в моей жизни»

Александр Медведев вспомнил о трагедии «Локомотива», произошедшей 12 лет назад.

7 сентября 2011 года в авиакатастрофе под Ярославлем погиб основной состав «Локомотива». Трагедия случилась при вылете на матч в Минск. Медведев тогда был президентом КХЛ.

– Трагедия, которая никуда от нас не уйдет, ни из нашей памяти, ни из наших сердец. Команда СКА сегодня прилетела в Ярославль и первым делом отправилась на мемориал, на место крушения самолета.

Ряд ребят уже не в первый раз были там, традиция постоянная и благородная: посещать место крушения, мемориал у дворца, если по каким‑то причинам не хватает времени, или место захоронения наших ребят. Это еще раз показывает, что жизнь коротка и нужно дорожить каждой ее секундой.

– За всю вашу жизнь это самый грустный эпизод?

– Самый трагедийный. Потому что потрясение было. Была надежда, что ребята остались в живых. Ну и продолжалась борьба за жизнь одного из хоккеистов, которая не увенчалась победой над смертью.

Я очень рад, что память того «Локомотива» никуда не уходит. И не уходит не только из Ярославля, но и всей России. За кого бы ни переживали болельщики, где бы ни играли хоккеисты, они знают, помнят и чтят память этой команды. И это в памяти если не на века, то на десятилетия абсолютно точно, – сказал председатель совета директоров СКА.

7 сентября – День памяти «Локомотива». Сегодня 12 лет с момента гибели команды в авиакатастрофе