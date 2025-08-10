Ротенберг о пробном контракте Гусева с «Динамо»: «Всегда есть какие-то узкие места по регламенту, которые надо улучшать. Это вечная история. Позитива стало больше, игра все покажет»
Роман Ротенберг высказался о пробном контракте Никиты Гусева с «Динамо».
Сообщалось, что заключение такого соглашения с 33-летним форвардом было вызвано ситуацией с потолком зарплат.
– Ситуация с Никитой Гусевым смотрится не очень хорошо с репутационной точки зрения.
– Здесь всегда есть какие-то детали по регламенту, узкие места, которые надо улучшать. Это вечная история.
В целом позитива сейчас стало больше. Надо больше поддерживать какие-то решения, осуждать нет смысла. Игра все покажет, – сказал член совета директоров московского «Динамо» и первый вице-президент ФХР.
Гусев подписал с «Динамо» пробный контракт на 150 тысяч рублей. Э-э-э, чего?
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Хоккейный ДинамоМетр»
