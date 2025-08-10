2

Агент Голышева о допинг-деле игрока: «Ждем решения РУСАДА в ближайшее время»

Агент Анатолия Голышева заявил, что игрок ждет решения РУСАДА по делу о допинге.

В апреле стало известно, что капитан «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.

В прошлом сезоне Голышев провел 52 матча и набрал 36 (13+23) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 7 играх.

– Голышев пока не может тренироваться с «Автомобилистом»?

– Да. Голышев ожидает решения.

– Не говорят, когда его можно ожидать?

– Ждем его в ближайшее время.

– А кто именно будет его принимать?

– РУСАДА, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Бабаев о допинге у Голышева: «Это связано с медицинскими особенностями его организма – 100%. Мы разбираемся, Анатолий никогда не принимал запрещенных препаратов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoАнатолий Голышев
logoАвтомобилист
logoРУСАДА
logoдопинг
logoКХЛ
logoШуми Бабаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о будущем Голышева в «Автомобилисте» и допинге у Каменева и Седова: «У Анатолия другая ситуация. Ждем решения, от этого зависит все»
16 июля, 20:23
Горбунов о переходе в «Автомобилист»: «Это клуб, у которого я вижу высокие цели и задачи, поэтому хочу стать частью команды, помогать добиваться результатов. Контракт на 3 года – это стабильность»
27 июня, 19:17
КХЛ провела 450 допинг-тестов за сезон, выявлено 3 нарушения. Число травм сократилось на 18%
29 мая, 21:13
Главные новости
Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»
5вчера, 21:57
Сергей Самсонов о Свечникове: «Был одним из лучших в «Каролине» и всей НХЛ в плей-офф. Это специфическая команда, в другой набрал бы на 15-20% очков больше»
1вчера, 21:43
Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»
2вчера, 21:27
Гатиятулин о стажировке в «Ванкувере»: «В НХЛ задаются стандарты, мы пробуем что-то внедрять. В «Каролине» тоже был, узнал их систему, в «Далласе». Это открыло глаза в плане атакующего хоккея»
1вчера, 20:41
Батрак об уходе Ливо из «Салавата»: «Не вписывался в бюджет, 100 млн рублей он нигде не будет получать сейчас. В чем задумка расторжения со словами, что он опоздал на сборы, не понял»
2вчера, 20:22
Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит»
вчера, 19:45
КХЛ не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста»
3вчера, 19:32
Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»
15вчера, 19:07
Павел Дацюк: «Детройт» выйдет в финал конференции. «Флориде» будет сложно завоевать третий Кубок Стэнли подряд, мотивация не та»
8вчера, 18:49
Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»
3вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
1вчера, 21:11
«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
вчера, 20:59
Дацюк о Демидове: «Скромный, но дерзкий на льду, за ним приятно наблюдать. Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше»
1вчера, 20:07
Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»
3вчера, 19:21
Анвар Гатиятулин: «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля» – мои любимые фильмы, музыка – Высоцкий, еда – куриные котлеты, я не привередлив»
1вчера, 18:25
Новичок «Ак Барса» Калынак: «Если бы не хоккей, играл бы в гольф. В Казани хорошее поле, хотелось бы выбраться на него. Я вырос в маленьком городе на ферме, мог стать механиком»
вчера, 17:13
Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»
1вчера, 16:28
«Северсталь» интересуется форвардом «Локомотива» Лихачевым (Metaratings)
вчера, 16:12
Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
1вчера, 16:00
Правило о минимальной вместимости арен не будет распространяться на «Витязь» в случае возвращения в КХЛ
5вчера, 15:39