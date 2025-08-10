Агент Голышева о допинг-деле игрока: «Ждем решения РУСАДА в ближайшее время»
Агент Анатолия Голышева заявил, что игрок ждет решения РУСАДА по делу о допинге.
В апреле стало известно, что капитан «Автомобилиста» сдал положительную допинг-пробу. Он был отстранен от участия в командных тренировках на время выяснения обстоятельств.
В прошлом сезоне Голышев провел 52 матча и набрал 36 (13+23) очков. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 7 играх.
– Голышев пока не может тренироваться с «Автомобилистом»?
– Да. Голышев ожидает решения.
– Не говорят, когда его можно ожидать?
– Ждем его в ближайшее время.
– А кто именно будет его принимать?
– РУСАДА, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.
Бабаев о допинге у Голышева: «Это связано с медицинскими особенностями его организма – 100%. Мы разбираемся, Анатолий никогда не принимал запрещенных препаратов»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости