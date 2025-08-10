Маршанд о контракте с «Флоридой» до 2031 года: «Намерен отыграть его до конца. Придется выгнать меня из НХЛ, чтобы я ушел»

Брэд Маршанд прокомментировал свой контракт с «Флоридой» до 2031 года.

Когда срок соглашения подойдет к концу, нападающему будет 43 года.

«Придется выгнать меня из НХЛ, чтобы я ушел. Буду играть до тех пор, пока смогу. Когда один из моих тренеров произнес эти слова, они навсегда запали мне в душу.

Чем дольше играешь, тем сильнее осознаешь, насколько близок к финишу. Хочется продержаться как можно дольше. Я всегда так думал.

Твердо намерен отыграть контракт до конца. Надеюсь, в ближайшие годы я смогу не отставать от молодежи», – сказал форвард «Пантерс » Брэд Маршанд .

