Бабаев о ребрендинге «Куньлуня»: «Руководители поменялись – будет серьезный проект с высокими целями. В Питере есть СКА и «Зенит», заполнить арену тяжело»

Шуми Бабаев считает, что «Куньлунь» после ребрендинга поборется за высокие места.

Ранее стало известно , что китайский клуб теперь будет выступать в Санкт-Петербурге под названием «Шанхай Дрэгонс».

– В «Куньлуне» поменялись руководители, и они хотят развивать клуб в другом формате. Зная Александра Крылова , я думаю, что это будет бизнес-проект. Конечно, его будут рекламировать как следует.

Они не хотели иметь общую связь с прошлой командой и сменой названия показывают, что пришло новое руководство и все будет по-другому, что это будет серьезный проект и у команды будут самые высокие цели.

– Сможет ли эта команда собирать трибуны в Санкт-Петербурге?

– Все будет зависеть от того, будут ли звезды в команде. Если они пригласят каких-то знаковых игроков, то народ будет ходить. А если это будет просто набор игроков, то зрителей вряд ли будет много.

Тем более Питер – это такой город, где есть давние спортивные традиции. Есть СКА , «Динамо» (Санкт-Петербург), «Зенит », а сейчас пришла отдельная структура, которая никакого отношения к городу не имеет.

Если они не пригласят в команду звезд, то арену будет тяжело заполнить, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев .

