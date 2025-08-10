Романов о целях «Айлендерс» на сезон: «Попадать в плей-офф, выходить в финал и выигрывать Кубок Стэнли. Только так, других задач мы не ставим»
– До старта сезона остается немного времени. Как оцените свою физическую форму?
– Мы потихоньку входим в оптимальную форму.
– Какие задачи стоят перед «Айлендерс» на следующий сезон?
– Попадать в плей-офф, выходить в финал и выигрывать Кубок Стэнли. Только так и других задач мы не ставим.
– Кубок?
– Конечно. А зачем тогда играть в хоккей, если не ставить себе высоких задач, – сказал защитник клуба с Лонг-Айленда.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
