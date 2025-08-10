Романов о целях «Айлендерс» на сезон: «Попадать в плей-офф, выходить в финал и выигрывать Кубок Стэнли. Только так, других задач мы не ставим»

Александр Романов сказал, что «Айлендерс» нацелены на Кубок Стэнли.

– До старта сезона остается немного времени. Как оцените свою физическую форму?

– Мы потихоньку входим в оптимальную форму.

– Какие задачи стоят перед «Айлендерс» на следующий сезон?

– Попадать в плей-офф, выходить в финал и выигрывать Кубок Стэнли . Только так и других задач мы не ставим.

– Кубок?

– Конечно. А зачем тогда играть в хоккей, если не ставить себе высоких задач, – сказал защитник клуба с Лонг-Айленда.