Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»

Вадим Епанчинцев похвалил старание молодых игроков «Сибири».

– В концовке прошлого сезона вы высказывались о том, как работают молодые игроки. Они вас услышали, настрой поменялся?

– Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Сергей Широков , вся молодежь тянется, – сказал главный тренер новосибирского клуба.