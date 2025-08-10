Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
Вадим Епанчинцев похвалил старание молодых игроков «Сибири».
– В концовке прошлого сезона вы высказывались о том, как работают молодые игроки. Они вас услышали, настрой поменялся?
– Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Сергей Широков, вся молодежь тянется, – сказал главный тренер новосибирского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
