Александр Тихонов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Байден – абсолютно больной человек, несет что попало. Болельщики и владельцы клубов не дали бы такое допустить»

Александр Тихонов назвал экс-президента США Джо Байдена больным человеком.

Ранее появилась информация , что в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Состояние здоровья Байдена было таким, что от него можно было ожидать чего угодно. Это абсолютно больной человек, это все видели. Падает, спотыкается, несет что попало. Я могу сказать, что для той администрации Америки это нормально, Байден мог выкинуть все что угодно.

Представляю состояние болельщиков и владельцев клуба, которые не позволили бы такое допустить на сто процентов. На Овечкина и всех наших ходят люди, это хоккеисты высочайшего класса.

Они это показали на «Матче года », когда обыграли команду наших ребят из КХЛ со счетом 15:3», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.