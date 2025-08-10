Барков привез Кубок Стэнли в Финляндию: «Мы повторили успех, команда почти не изменилась. Почему бы «Флориде» вновь не сделать это?»
Александр Барков привез Кубок Стэнли в Финляндию.
Нападающий «Флориды» второй год подряд приезжает с трофеем в финский город Тампере.
«В прошлом году было много суматохи. У меня даже не было возможности сесть и подумать о том, что произошло. А теперь есть.
Тогда казалось, что у меня нет сил тренироваться. Сейчас все совершенно иначе. Я готовлюсь, потому что хочу стать лучше, чем в прошлом сезоне. Такое чувство, что все игроки «Флориды» уже начали готовиться к сезону.
Чем больше побеждаешь, тем сильнее хочется делать это снова. Мы смогли повторить успех, и сейчас наша команда почти не изменилась. Почему бы нам вновь не сделать это?
Мы знаем, что для этого нужно», – сказал капитан «Пантерс» Александр Барков.
