Депутат Свищев о закрытии хоккейных и футбольных команд в РФ: «Тревожный звонок, бюджеты клубов перегреты. Без денег от букмекеров было бы тоскливо»

Дмитрий Свищев сказал, что букмекеры помогают выживать спортивным клубам РФ.

В это межсезонье «Химки » покинули Мир РПЛ из-за финансовых проблем. По той же причине «Витязь » был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сейчас видна не совсем приятная для профессионального спорта тенденция: хоккейные и футбольные клубы начали по разным причинам закрываться и заявлять о бедственном положении. Это тревожный звонок.

Бюджеты клубов перегреты. Многие команды надеялись на областные и краевые бюджеты. Но мы все прекрасно понимаем, что сейчас не самые легкие времена. Крупнейшие компании зажимают свои инвестиции в спорт и другие социальные проекты. Поэтому или нужно с пониманием отнестись и переждать этот момент, или искать новые формы сотрудничества.

Сработала тенденция на поддержку спорта букмекерами, без них было бы тоскливо. Если бы не букмекерские деньги, не знаю, как выжило бы большинство футбольных и хоккейных клубов России», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту.