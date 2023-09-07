Губернатор Ярославской области о гибели «Локомотива» в 2011 году: «7 сентября – печальная дата для всего мирового хоккея. Ребята навсегда в наших сердцах!»

Теги Локомотив происшествия КХЛ Политика Михаил Евраев Хоккей

Михаил Евраев высказался о трагедии с «Локомотивом», произошедшей 12 лет назад.

«7 сентября – печальная дата для всего мирового хоккея. Но для жителей нашего региона – это день особой скорби.

12 лет назад весь мир потрясло известие о гибели ярославской хоккейной команды «Локомотив».

Но сколько бы лет ни прошло, ребята навсегда в наших сердцах! И хоккей в Ярославле продолжается, пока «Локомотив» играет, пока мы поддерживаем нашу команду на трибунах, пока подрастают юные игроки!

Родным и близким погибших ребят сил и терпения. Пусть время лечит», – написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

7 сентября – День памяти «Локомотива». Сегодня 12 лет с момента гибели команды в авиакатастрофе

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1 комментарий

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Алексей Муравейников
Вечная память.
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