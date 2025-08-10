Михаил Сергачев оценил текущий уровень своей физической подготовки.

В прошлом сезоне защитник «Юты » набрал 53 (15+38) очка в 77 играх, проводя на льду в среднем по 25:06 за матч.

– До старта сезона остается немного времени. Как оцените свою физическую форму?

– Я в поряде! (улыбается)

– Какие задачи стоят перед «Ютой» на предстоящий сезон?

– Попасть в плей-офф – задача-минимум.

– Команда будет претендовать на Кубок Стэнли?

– Каждый год хочется претендовать на Кубок, но все будет зависеть от того, как мы сыграем регулярку и в какой форме мы будем подходить в плей-офф. Здесь много факторов есть, но у нас есть задача-минимум, и она состоит в том, чтобы попасть в плей-офф.

– Есть ли шансы у Симашева и Бута закрепиться в основе «Юты»?

– Мне очень нравится НХЛ тем, что у тебя всегда есть шанс. Условный игрок, который был задрафтован в пятом раунде, может поехать в кэмп, удивить тренера и он будет давать шанс, поэтому здесь все зависит от них, – сказал Михаил Сергачев .