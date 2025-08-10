«Любой политик в Америке не любит Россию. Мы – его главный стратегический соперник». Журова о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м
Ранее появилась информация, что в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.
«Подобная мера была бы чисто политическим шагом. Но, к счастью, у них хватило мудрости не переходить к таким действиям.
НХЛ – коммерческий турнир, где есть спонсоры и заинтересованные американцы, которые ратуют за демократию. Если они развивают лучшую лигу мира, там должны играть лучшие из лучших. С какой стати выдворять одних из них? За что?
Тем более у игроков есть контрактные обязательства. Байден потом компенсировал бы все убытки от такой высылки?
Это решение, безусловно, отражает политический курс его администрации. Понятно, что нас сейчас тоже не любят. Любой политик в Америке не любит Россию, потому что мы – его главный стратегический соперник», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
