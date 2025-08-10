Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «В Канаде сильны антироссийские настроения, они не выступили бы против. Даже Гретцки ругают за поддержку Трампа»
Ранее появилась информация, что в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.
– Многие болельщики считают, что такая хоккейная страна, как Канада, не поддержала бы запрет российских игроков НХЛ, введенный президентом США. Это так?
– Вряд ли это так. Наоборот, в Канаде сильны антироссийские настроения. О чем тут говорить, если даже легенду страны – Уэйна Гретцки – в последние месяцы активно ругают за то, что он поддерживает Трампа и не высказывает своего отношения к событиям в Европе.
Еще раз скажу, что, находясь в прошлом году в Северной Америке, я не сильно удивился бы, если бы состоялся запрет российских игроков НХЛ.
Мягко говоря, вряд ли канадские клубы выступили бы против, – сказал двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»