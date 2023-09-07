Кравец о том, почему не мог вернуть вратаря в овертайме: «Нам надо выучить правила»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец объяснил, почему команда не смогла вернуть вратаря в овертайме.

В середине овертайма омский клуб играл в большинстве и заменил вратаря на пятого полевого игрока. По окончании большинства «Авангард» продолжил играть с пустыми воротами и вернули Василия Демченко только после остановки игры.

«Как мы и ожидали, тяжелая игра. Команда очень хорошая, все звенья хорошие, скоростные ребята с техникой. Нам было непросто играть. Молодцы, что сохранили темп, что стали выигрывать борьбу.

Второй период достойно отыграли, но немножко не повезло два раза. Что во втором периоде, что в третьем нужно играть до конца. Немножко сбились, надо дорабатывать.

В целом я доволен игрой, все старались, все работали на всех порах, до конца выложились. Рад, что победили.

Нам надо выучить правила. Не знали мы до конца и до сих пор не знаем... Завтра будем уточнять, можем ли мы вратаря назад поменять [без остановки игры]. Хотя лайнсмен сказал нам, что не можем. Когда были встречи с судьями, этот вопрос мы не уточнили – сейчас уточним.

Надо было, когда оставалось 12-13 секунд, сделать проброс, чтобы поменять вратаря. Но мне казалось, что можно вратаря и назад поменять, поэтому такое решение приняли. Хотя, честно говоря, я надеялся, что ребята [в большинстве] решат этот вопрос», – сказал Михаил Кравец.

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3 комментария

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Ыжык
Пол матча норм играли. А потом началась любимая, трусливая игра.
+3
-1
+2
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Mi4eL
Лучше бы спросили он перестанет с 0-2 игры отдавать соперникам ?
+4
-2
+2
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